شهرستان بیجار میزبان وزرای دولت مردمی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین محبیان ظهر سه شنبه در ششمین جلسه شورای اداری که در مجتمع فرهنگی نور برگزار شد، اظهار داشت: استان کردستان در روز پنجشنبه و جمعه میزبان رئیس جمهور است و در این سفر دو وزیر در شهرستان بیجار حضور خواهد داشت.

وی افزود: این سفر دو بخش مهم دارد یکی بتوانیم مشکلات را به خوبی نشان دهیم و مطرح کنیم و همچنین بتوانیم گزارشی از میزان پیشرفت پروژه‌های شهرستان داشته باشیم.

فرماندار بیجار به اهم برنامه‌های اجرایی در روز سفر وزرای دولت به شهرستان بیجار اشاره کرد و بیان داشت: در روز جمعه افتتاح پروژه و نشست‌های متعددی خواهیم داشت و با توجه به مشکلات شهرستان در بخش سرمایه‌گذاری و صنعت جلسات تخصصی با فعالین این حوزه را خواهیم داشت تا بتوانیم حداکثر بهره‌برداری را از این سفر داشته باشیم.

وی ادامه داد: در روز پنجشنبه با توجه به دیدار عموم مردم با رئیس جمهور که در شهر سنندج برگزار می‌شود تمهیدات لازم برای سفر کسانی که بخواهند حضور داشته باشند انجام شده است.

محبیان تاکید کرد: در سفر ریاست محترم جمهوری پروژه گلخانه قبا سرخ و پروژه‌های راهداری افتتاح می‌شود.