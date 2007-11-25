سیاستهای ارتقای سلامت زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف کلی طرح ارتقا و توسعه سلامت زنان در ابعاد جسمی ، روانی ، فرهنگی ، اجتماعی و معنوی در دوره های مختلف زندگی و پیشگیری از بیماریها و کاهش عوامل خطر سلامت زنان است.

طراحی و استقرار نظام پایش و مراقبت سلامت زنان در نظام سلامت کشور، ارزیابی مستمر وضعیت سلامت زنان و شناسایی عوامل موثر بر بهبود آن، توسعه آگاهی زنان و خانواده ها از نقش و مسئولیت های متعدد زنان در خانواده و اجتماع و ضرورت توجه به نیازهای سلامت زنان در مراحل مختلف ( کودکی، بلوغ، ازدواج، باروری، شیردهی، یائسگی و سالمندی) تدوین برنامه های آموزشی متناسب با نیازهای سلامت زنان توسط دستگاه های ذیربط، برنامه ریزی مناسب جهت دسترسی به خدمات و حمایت های ویژه مورد نیاز سلامت برای دختران و زنان آسیب پذیر، سرپرست خانوار، خودسرپرست و ... بهبود وضعیت سلامت محیط کار و تاثیر آن بر سلامت زنان شاغل به ویژه در دوران بارداری و شیردهی از جمله راهبردهای اجرایی این سیاست ها می باشد.