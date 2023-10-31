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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۱۷

فرمانده مرزبانی خوزستان اعلام کرد:

توقیف ۲ فروند شناور متجاوز خارجی در آب‌های سرزمینی کشور

توقیف ۲ فروند شناور متجاوز خارجی در آب‌های سرزمینی کشور

اهواز - فرمانده مرزبانی خوزستان از توقیف ۲ فروند شناور متجاوز خارجی در آب‌های سرزمینی کشور توسط دریابانان آبادان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار لطفعلی پاکباز گفت: کارکنان ناوگروه شناور پایگاه دریابانی آبادان باهدف مبارزه با ورود و خروج هرگونه قاچاق و حراست و حفاظت از آب‌های سرزمینی کشورمان با شناور سازمانی به عمق دریا و رودخانه مرزی اروندرود اعزام شدند.‌

فرمانده مرزبانی خوزستان افزود: براساس اخبار واصله مبنی بر تجاوز شناورهای کشورهای خارجی به آب‌های کشورمان و محدوده صیدگاه‌های ایرانی، یک گروه عملیاتی از ناوگروه شناوری آبادان به محل مورد نظر اعزام شدند و ۲ فروند شناور صیادی متعلق به کشورهای همسایه با ادوات صیادی غیر مجاز که به آب‌های کشورمان تجاوز و مشغول صید و صیادی بودند را شناسایی و متوقف کردند.

وی با اشاره به بازداشت ۹ نفر متهم ناخدا و ملوانان شناورهای توقیف شده که همگی تبعه خارجی بودند، ادامه داد: از شناورهای توقیف شده ۳ هزار کیلوگرم ماهی و میگو که در آب‌های سرزمینی کشورمان صید شده بودند، کشف شد.

فرمانده مرزبانی خوزستان در پایان با اشاره به اینکه وظیفه اصلی مرزبانان حفظ حدود مرزهای کشور و جلوگیری از تجاوز و ورود غیر قانونی به خاک و آب‌های کشورمان است، اضافه کرد: مرزبانان استان به صورت شبانه روزی در سراسر مرزهای پهناور خوزستان حاضر هستند و با هرگونه تخلف و تجاوز به خاک و آب‌های کشورمان با قدرت و برابر قوانین و مقررات برخورد می‌کنند.

سردار پاکباز گفت: کارشناسان ارزش محموله ماهی و میگوی صید شده را بیش از ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند و شناورهای توقیف شده به همراه متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذیصلاح شدند.

کد مطلب 5926736

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    نظرات

    • مرتضی IR ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      14 3
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      لازم است شناوره های متجاوز مصادره گردد.تامنبعد هیچیک از مجاورین جرات تجری پیدا نکنند.
    • جاسم IR ۰۰:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      15 3
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      اگرسخت بگیرید تکرار نخواهند نخواهندکرد. با نظارت به آبهای کشورمان مردم راخوشحال میکنید.
    • منتقم خون شهدا IR ۰۶:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      15 4
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      درودخداودعای خیرملت همواره نگهبان دلیرمردان ارتش وسپاه اعم از دریایی زمینی وهوایی که همیشه باچشمان تیزبین خویش ازمرزهای این کشورپهناورنگهبانی میکنندخداوندیارونگهدارتان باشد
    • حسین IR ۰۸:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      13 4
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      درود به شرف غیرت دلیر مردان کشورم ایران قوی،به خدا اشک تو چشمام جمع شد.امنیت اتفاقی نیست .
    • اس ام US ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      10 4
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      خسته نباشید دلاور جانم فدای رهبر بگیریداین احمقای بی شرف راومجازات کنید که بفهمن اینجاایران است این ابوخاک سربازفداکاردارد نیست بی دروپیکرکه هرکس هر بی ناموسی بخوادفکرباطل کند مرگ بر وطن فروش اسرائیلی بی ناموس
    • علی IR ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      11 3
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      تجاوز به حق دیگران طبق قوانین دزدیه
    • ایرانی باغیرت IR ۰۸:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      0 0
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      سلام ودرود خدا بر شماجلو مرزهای زمینی که الان 10ملیون بیگانه ازش رد شدند و به امنیت کاری غذایی ملی و...ضربه میزنندرا هم محکم بگیرید اجرکم من الله
    • محمد IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      0 0
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      این یعنی اقتداردرودبرنیروهای نظامی وانتظامی

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