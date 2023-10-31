به گزارش خبرگزاری مهر، سردار لطفعلی پاکباز گفت: کارکنان ناوگروه شناور پایگاه دریابانی آبادان باهدف مبارزه با ورود و خروج هرگونه قاچاق و حراست و حفاظت از آب‌های سرزمینی کشورمان با شناور سازمانی به عمق دریا و رودخانه مرزی اروندرود اعزام شدند.‌

فرمانده مرزبانی خوزستان افزود: براساس اخبار واصله مبنی بر تجاوز شناورهای کشورهای خارجی به آب‌های کشورمان و محدوده صیدگاه‌های ایرانی، یک گروه عملیاتی از ناوگروه شناوری آبادان به محل مورد نظر اعزام شدند و ۲ فروند شناور صیادی متعلق به کشورهای همسایه با ادوات صیادی غیر مجاز که به آب‌های کشورمان تجاوز و مشغول صید و صیادی بودند را شناسایی و متوقف کردند.

وی با اشاره به بازداشت ۹ نفر متهم ناخدا و ملوانان شناورهای توقیف شده که همگی تبعه خارجی بودند، ادامه داد: از شناورهای توقیف شده ۳ هزار کیلوگرم ماهی و میگو که در آب‌های سرزمینی کشورمان صید شده بودند، کشف شد.

فرمانده مرزبانی خوزستان در پایان با اشاره به اینکه وظیفه اصلی مرزبانان حفظ حدود مرزهای کشور و جلوگیری از تجاوز و ورود غیر قانونی به خاک و آب‌های کشورمان است، اضافه کرد: مرزبانان استان به صورت شبانه روزی در سراسر مرزهای پهناور خوزستان حاضر هستند و با هرگونه تخلف و تجاوز به خاک و آب‌های کشورمان با قدرت و برابر قوانین و مقررات برخورد می‌کنند.

سردار پاکباز گفت: کارشناسان ارزش محموله ماهی و میگوی صید شده را بیش از ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند و شناورهای توقیف شده به همراه متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذیصلاح شدند.