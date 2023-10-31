۲۵۰۰ تن گوشت قرمز در واحدهای دامی استان قزوین تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میربابایی اظهار کرد: در مهرماه امسال ۲ هزار و ۵۱۷ تن گوشت قرمز در واحدهای صنعتی دامپروری فعال استان قزوین تولید شده است.

وی افزود: این میزان گوشت قرمز تولید شده در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۲ هزار و ۳۴۲ تن بوده ۷.۴ درصد رشد داشته است.

امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین پیش بینی کرد: تا پایان سال جاری ۳۳ هزار و ۱۵۰ تن گوشت قرمز در واحدهای دامپروری این استان تولید شود.

وی یادآور شد: این میزان گوشت از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد دامی تولید شده است.

میربابایی بیان کرد: ۱۷ هزار و ۸۹۷ بهره بردار در زمینه تولید گوشت قرمز در استان قزوین فعالیت دارند.

وی یادآور شد: در صورت دسترس بودن نهاده‌های کافی و رفع کمبود نقدینگی پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری بتوان به اهداف کمی و کیفی در تولید گوشت قرمز در استان دست یافت.