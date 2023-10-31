به گزارش خبرنگار مهر، علی سلاجقه در حاشیه بازدید از سد جریکه، در جمع خبرنگاران حاضر شد و افزود: همانطور که در سفر قبل مورد تاکید قرار گرفت، مرطوب سازی تالاب بین‌المللی هامون در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد، حتماً در نشست‌های هیئت‌های کارشناسی که به این منطقه اعزام می‌شوند، با همکاری و هماهنگی استاندار سیستان و بلوچستان این موضوع انجام می‌شود حتی در صورتی که شرایط کم آبی باشد و دولت همسایه وضعیت آب مناسبی نداشته باشد، حداقل برای مرطوب سازی پهنه تالاب اقداماتی انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: خدا را شکر که در روزی به سیستان و بلوچستان و خصوصاً منطقه سیستان سفر کرده‌ایم که جزو روزهای حاد منطقه بوده و می‌توانیم از نزدیک با سختی‌های مردم روبرو شویم، در این سفر که با همراهی هیئت همراه که متشکل از معاونین وزرایی هستند که در بحث گرد و غبار کشور مسئولیت‌های اساسی و اصلی دارند و طی این سفر شرایط از نزدیک بررسی و نتایج کارهایی که تاکنون در این منطقه در بخش‌های مختلف انجام شده، راستی آزمایی شد.

سلاجقه تاکید کرد: مردم سیستان و بلوچستان نگران تأمین آب آشامیدنی نباشند چرا که دولت به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد مردم با سختی مواجه شوند، با توجه به وضعیتی که مردم این استان به ویژه شهرستان‌های زابل، هامون، هیرمند، زهک و نیمروز دارند، رئیس جمهور بر بازدید و بررسی از نزدیک مسائل و مشکلات مردم این منطقه تاکید دارند تا به صورت میدانی، این جلسات تشکیل و تدابیر در لحظه اندیشیده و اعتبارات نیز تأمین شود.

وی افزود: حضور در بین مردم منطقه سیستان آن هم در روستاها که توقعی جز تبعیت از ولایت و حفظ نظام ندارند و این مهم از دغدغه‌های اصلی آنها به شمار می‌رود مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند چرا که این مردم با این رشادت و صداقت پای نظام و کشور ایستاده و ما مسئولان باید هرچه سریع‌تر رایزنی با کشورهای همسایه و موضوعات بین المللی را انجام دهیم چرا که این مردم، خواسته چندانی ندارند و ما به عنوان یک مسئول خجالت می‌کشیم.

سلاجقه در ادامه گفت: مجموعه چاه نیمه‌های زابل وضعیت آبی مناسبی ندارد و در حجم مرده، گاهاً، بهره‌برداری می‌شود ولی خوشبختانه دولت تمهیدات خوبی اندیشیده و جایگزین‌هایی برای شرایط اضطراری وجود دارد، بر این اساس مردم این خطه از ایران اسلامی از این بابت هیچ نگرانی نداشته باشند چرا که دولت به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد مردم با سختی مواجه شوند.

معاون رئیس جمهور افزود: در خصوص ریزگردها نیز امیدواریم رایزنی‌ها انجام شود، این رایزنی‌ها طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته به صورت مداوم انجام خواهد شد تا به نتایج مطلوب برسیم.

به گفته وی، نشست‌های کارشناسی برای موضوع حقآبه هیرمند بین دو کشور ایران و افغانستان انجام شده و در قالب یک برنامه زمانی انجام خواهد داد، استاندار سیستان بلوچستان هم پیگیر بوده و در هیئت‌های کارشناسی که اعزام می‌شوند نیز حضور جوامع محلی خیلی کارساز است.

سلاجقه ادامه داد: شاید برخی‌ها نسبت به این موضوع انتقاد داشته باشند اما طرف مقابل با رویکرد مناسب پیش می‌رود، سعی می‌کنیم با توجه به آبی که در پشت سدهای کشور همسایه وجود دارد، برای مرطوب‌سازی دریاچه هامون اقدام کنیم.

وی تاکید کرد: طرف مقابل نیز به این نتیجه رسیده که حقآبه ایران باید حتماً در شرایط مناسبی که آب وجود داشته باشد، رها شود.

سلاجقه گفت: بازدیدها و اعزام کارشناسان به صورت منظم ادامه دارد خصوصاً در فصل بارندگی برای تأمین حقآبه با همکاری استاندار سیستان و بلوچستان این روند تداوم خواهد داشت.