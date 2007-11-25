ایجاد اولین مرکز پردازش موازی برای نانو محاسبات در ایران

دکتر هاشم رفیعی تبار از بنیانگذاران علوم نانو در ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: با راه اندازی این مرکز قدرت محاسباتی کشور به سوپر کامپیوترها خواهد رسید.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه نانو محاسبات امکان ایجاد ساختار و عملکرد را فراهم می کند، تاکید کرد: متخصص نانو محاسبات با آزمایشهای کامپیوتری، تغییرات شرایط اولیه و تغییرات احتمالی دستگاه در مقیاس نانو، قوانین حاکم را کشف و به آزمایشگران کمک می کند تا آنها بدانند در آزمایشگاهها دنبال چه چیزی باشند و چطور آن را بسازنند.

رفیعی تبار که سابقه تدریس در دانشگاههای ژاپن و انگلستان را دارد، خاطرنشان کرد: این رشته در تمام حوزه هایی که با نانوتکنولوژی سرو کار دارد چه نانوتکنولوژی سخت در صنعت و چه نانوتکنولوژی نرم در پزشکی و داروسازی تاثیرگذار است.