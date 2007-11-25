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۴ آذر ۱۳۸۶، ۹:۴۹

ایجاد اولین مرکز پردازش موازی برای نانو محاسبات در ایران

ایجاد اولین مرکز پردازش موازی برای نانو محاسبات در ایران

دکتر هاشم رفیعی تبار از ایجاد مرکز پردازش موازی برای نانو محاسبات در کشور خبر داد و گفت: این مرکز با همکاری ستاد فناوری نانو ایجاد می شود که امیدواریم تا ابتدای سال آینده راه اندازی شود.

دکتر هاشم رفیعی تبار از بنیانگذاران علوم نانو در ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: با راه اندازی این مرکز قدرت محاسباتی کشور به سوپر کامپیوترها خواهد رسید.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه نانو محاسبات امکان ایجاد ساختار و عملکرد را فراهم می کند، تاکید کرد: متخصص نانو محاسبات با آزمایشهای کامپیوتری، تغییرات شرایط اولیه و تغییرات احتمالی دستگاه در مقیاس نانو، قوانین حاکم را کشف و به آزمایشگران کمک می کند تا آنها بدانند در آزمایشگاهها دنبال چه چیزی باشند و چطور آن را بسازنند.

رفیعی تبار که سابقه تدریس در دانشگاههای ژاپن و انگلستان را دارد، خاطرنشان کرد: این رشته در تمام حوزه هایی که با نانوتکنولوژی سرو کار دارد چه نانوتکنولوژی سخت در صنعت و چه نانوتکنولوژی نرم در پزشکی و داروسازی تاثیرگذار است.

کد مطلب 592675

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