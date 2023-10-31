۳ واحد صنفی عرضه کننده داروی غیرمجاز در آران و بیدگل پلمب شد

سرهنگ مهدی حاجی بابایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مأموران پلیس این فرماندهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی مطلع شدند تعدادی واحد صنفی در برخی از محلات شهرستان اقدام به عرضه داروهای غیر مجاز می‌کنند که با توجه به حساسیت موضوع، رسیدگی در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: مأموران پلیس پس از انجام اقدامات گسترده و شناسایی محل‌های مورد نظر طی هماهنگی با مرجع قضائی به همراه نماینده اداره بهداشت، سازمان غذا و دارو و اداره تعزیرات، در محل‌ها حضور یافته و ضمن کشف انواع کپسول و شربت‌های غیر مجاز نسبت به پلمب هر ۳و احد صنفی اقدام کردند.

جانشین فرمانده انتظامی آران و بیدگل افزود: متخلفان واحدهای پلمب شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مرجع قضائی معرفی شدند.