۴۴ کیلو گرم مواد مخدر در شاهرود کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فراجای سمنان، سرهنگ علیرضا شائینی با اشاره به اجرای ۷۲ ساعته طرح فتح در سطح شهرستان شاهرود، بیان کرد: این طرح با هدف برخورد با توزیع کنندگان و فروشندگان مواد مخدر شناسایی و پاکسازی نقاط آلوده به مرحله اجرا درآمد.

وی با بیان اینکه در این طرح شش نفر دستگیر شدند اظهار داشت از متهمان ۴۲ کیلو و ۸۵۰ گرم انواع مواد مخدر کشف شد.

فرمانده انتظامی شاهرود در پایان تصریح کرد: از شهروندان درخواست می‌شود پلیس را در جریان کوچک‌ترین حرکت مشکوک خلافکاران و هنجارشکنان قرار دهند تا برابر قانون با آنان برخورد شود.