16 اکیپ مبارزه با آنفولانزای حاد پرندگان در کرمان فعالیت می کنند

محمد زید آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به آغاز فصل مهاجرت پرندگان سیبری به تالاب های استان کرمان، 64 دامپزشک در گروه های مبارزه با آنفولانزاری حاد پرندگان از تالابهای استان کرمان بازدید می کنند.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون هیچ موردی از بیماری آنفولانزای پرندگان در تالابهای استان مشاهده نشده است اما مردم بخصوص شکارچیان باید مراقبت کامل در مواجهه با پرندگان به عمل آورند.

زید آبادی بیان داشت: با توجه به فصل سرما، آمار بازدیدها افزایش پیدا کرده و گستره فعالیت اکیپ ها بیشتر در شهرستانهای رفسنجان، بردسیر، جیرفت و سیرجان تمرکز پیدا کرده است.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک تلفات پرندگان، دامپزشکی استان را مطلع کنند.