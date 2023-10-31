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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۱۳

فرمانده انتظامی تالش:

۱۸ قاچاقچی مواد مخدر در تالش دستگیر شدند

۱۸ قاچاقچی مواد مخدر در تالش دستگیر شدند

تالش- فرمانده انتظامی تالش از اجرای ۱۰۹ مرحله طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد و گفت: ۱۷ قاچاقچی در همین راستا دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی به تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان انتظامی برای تامین و ارتقای امنیت در سطح جامعه اشاره کرد و گفت: پلیس خط مقدم مبارزه با مواد مخدر است و در این راستا با عزم جدی و راسخ با این پدیده شوم مبارزه می‌کند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰۹ مرحله طرح ارتقای امنیت اجتماعی با اولویت مبارزه با فروشندگان و قاچاقچیان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر در شهرستان تالش اجرا شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان تالش از جمع‌آوری ۳۵۵ معتاد متجاهر و دستگیری ۷۵ خرده فروش و ۱۸ قاچاقچی مواد مخدر خبر داد و گفت: از این افراد ۳۴ کیلو و ۸۷۷ گرم تریاک، ۲ کیلو و ۲۸۸ گرم هروئین، یک کیلو و ۲۵۵ گرم شیشه و ۳۸ کیلو و ۵۵ گرم سایر مواد مخدر کشف شد.

این مقام انتظامی افزود: معتادان متجاهر به کمپ‌های ترک اعتیاد سطح حوزه استحفاظی معرفی و فروشندگان و قاچاقچیان مواد مخدر نیز با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

سرهنگ رستمی با بیان اینکه جمع‌آوری معتادان متجاهر و برخورد با قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر از اولویت‌های مجموعه انتظامی است، تصریح کرد: سالم‌سازی محیط اجتماعی و آموزش مهارت‌‎های زندگی به نوجوانان و جوانان از جمله مهمترین ابزارهای کاهش گرایش افراد به مصرف مواد مخدر است.

کد مطلب 5926793

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