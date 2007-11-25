به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل در آغاز جلسه علنی امروز با تبریک هفته بسیج اظهار داشت: بسیج کلمه خوش آهنگی است که با شنیدن آن مفاهیم بالایی در اذهان ملت ایران تداعی می شود.

وی افزود: با شنیدن نام بسیج ایمان، اخلاق، اخلاص و خدمتگزاری بی شائبه به مردم و عشق به عزت، سربلندی ایران اسلامی در ذهن نقش می بندد.

رئیس مجلس گفت: ما بسیج را تبلور اراده عمومی ملت ایران برای پاسداری از ارزش های انقلاب اسلامی می دانیم و فداکاری های بسیجیان با اخلاص را در همه سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه در جبهه های دفاع مقدس فراموش نمی کنیم.

حداد عادل خاطر نشان کرد: در این مناسبت هفته بسیج احترام عمیق خود را نسبت به همه بسیجیان دیروز و امروز کشورمان ابراز می کنیم و برای بسجیان در همه عرصه های و صحنه ها آرزوی موفقیت می کنیم.