  1. سیاست
  2. سایر
۴ آذر ۱۳۸۶، ۹:۵۶

حدادعادل در آغاز جلسه امروز:

بسیج تبلور اراده عمومی ملت ایران در پاسداری از ارزش‌های انقلاب است

بسیج تبلور اراده عمومی ملت ایران در پاسداری از ارزش‌های انقلاب است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما بسیج را تبلور اراده عمومی ملت ایران برای پاسداری از ارزش های انقلاب اسلامی می دانیم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل در آغاز جلسه علنی امروز با تبریک هفته بسیج اظهار داشت: بسیج کلمه خوش آهنگی است که با شنیدن آن مفاهیم بالایی در اذهان ملت ایران تداعی می شود.

وی افزود: با شنیدن نام بسیج ایمان، اخلاق، اخلاص و خدمتگزاری بی شائبه به مردم و عشق به عزت، سربلندی ایران اسلامی در ذهن نقش می بندد.

رئیس مجلس گفت: ما بسیج را تبلور اراده عمومی ملت ایران برای پاسداری از ارزش های انقلاب اسلامی می دانیم و فداکاری های بسیجیان با اخلاص را در همه سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه در جبهه های دفاع مقدس فراموش نمی کنیم.

حداد عادل خاطر نشان کرد: در این مناسبت هفته بسیج احترام عمیق خود را نسبت به همه بسیجیان دیروز و امروز کشورمان ابراز می کنیم و برای بسجیان در همه عرصه های و صحنه ها آرزوی موفقیت می کنیم.

کد مطلب 592680

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها