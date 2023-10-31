به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ زهرا گل میرزایی، مدیر دفتر انتقال دانش فنی و ارتباط با صنعت پژوهشگاه ICT در ارتباط با دومین مرحله از طرح حمایت از رساله‌ها و پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی اظهار کرد: در دومین مرحله از این طرح، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف حمایت از توسعه پژوهش‌های کاربردی، رصد فناوری‌های نوین و حل چالش‌ها و نیازهای کشور، بومی‌سازی محصولات و خدمات در راستای نیازمندی‌های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تشویق و بهره‌مندی از ظرفیت اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشگاه‌ها، نسبت به حمایت از رساله‌ها و پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی (مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا) اقدام کرده است.

وی همچنین با اشاره به فراخوان از طرح عنوان کرد: هدف از این فراخوان، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و حمایت از فناوری‌های نوین حوزه ICT، حمایت از توسعه پژوهش‌های کاربردی، رصد فناوری‌های نوین و حل چالش‌ها و نیازهای کشور، بومی‌سازی محصولات و خدمات در راستای نیازمندی‌های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور می‌باشد.

گل میرزایی در ارتباط با نحوه حمایت و جزئیات حمایت بیان کرد:. این حمایت در راستای محورهای اولویت دار اعلامی از سوی پژوهشگاه و با مبالغ حمایتی برای دانشجویان ارشد ۲۴۰ میلیون ریال و برای دانشجویان دکتری ۷۲۰ میلیون ریال است.

مدیر دفتر انتقال دانش فنی و ارتباط با صنعت پژوهشگاه ICT در پایان در پاسخ به این سوال که به غیر از حمایت مالی این فراخوان چه آورده دیگری برای دانشجویان خواهد داشت، پاسخ داد: شرکت در این فراخوان امکان تعریف پروژه‌های مساله محور و کاربردی را برای دانشجویان فراهم می‌کند.

لازم به ذکر است، دانشجویان شرکت‌کننده در این طرح می‌توانند از مزایای بهره‌مندی از مشاور متخصصین پژوهشگاه ارتباطات و تعاملات سازنده تیم راهبری پژوهشگاه حین اجرای طرح، بهره‌مند شوند. ضمن اینکه امکان بکارگیری دانشجویان توانمند در پروژه‌های آتی پژوهشگاه به صورت همکاری پاره‌وقت یا تمام‌وقت وجود دارد.

گفتنی است دومین فراخوان حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه به مدت دو ماه و از تاریخ اول آبان ۱۴۰۲ لغایت پایان آذرماه ۱۴۰۲ برگزار می‌گردد و علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت‌نام در این فراخوان از طریق لینک زیر و ورود به سامانه یکپارچه دولت الکترونیک، نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند.