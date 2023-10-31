پسران مینی بسکتبال قم به مسابقات کشوری اعزام شدند

مرتضی سخایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم بسکتبال منتخب پسران قم به منظور حضور در مسابقات مینی بسکتبال جام کاله کاپ به تهران اعزام شده است.

رییس هیات بسکتبال استان قم بیان کرد: مسابقات مینی بسکتبال قهرمانی کشور با شرکت ۲۷ تیم از استان های سراسر کشور برگزار می شود.

وی افزود: امیرعباس جندقی زاده، حسام عباسی، محمدصادق فقیهی، ابوالفضل شجاعی، پرهام موسوی، امیرعباس فیلو، محمد حسین معلمی، امیرمحمد قمی و رادمان آهنگار ترکیب تیم اعزامی قم را تشکیل می دهند.

وی گفت: محمد جواد نجفی و سید محسن جمالی رضوی نیز به عنوان مربی تیم قم را در مسابقات همراهی می کنند.

سخایی یادآور شد: با قرعه کشی انجام شده تیم مینی بسکتبال قم با تیمهای سیستان و بلوچستان، اردبیل و کردستان هم گروه است و اولین بازی تیم قم عصر امروز با تیم سیستان و بلوچستان می باشد.