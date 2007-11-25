آیین نامه قانون تسهیل ازدواج جوانان به دولت ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مختاری مدیر کل دفتر ساماندهی امور جوانان با اشاره به اینکه این آیین نامه ذیل قانون تسهیل ازدواج جوانان نوشته شده است، گفت: این مسئولیت به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ شده بود که آن را اجرا نکرد.

وی با اشاره به بررسی و تنظیم این آیین نامه در ستاد ملی ساماندهی امور جوانان گفت: مقرر شد که با توجه به عملکرد مطلوب صندوق مهر امام رضا (ع) ، اساسنامه این صندوق به مجلس شورای اسلامی ارائه و در پی آن آیین نامه قانون تسهیل ازدواج جوانان تدوین شود.

مختاری با تاکید بر اینکه این آیین نامه به مبحث تسهیل ازدواج جوانان اختصاص دارد، درباره تفاوت آیین نامه با مصوبات شورای عالی جوانان گفت: مصوبات شورای عالی جوانان به بعد توانمند سازی و تحکیم ازدواج جوانان تاکید دارد و از این رو یک بسته فرهنگی در زمینه ازدواج جوانان محسوب می شود.

وی در ادامه به یاد آوری ارسال طرح های مرتبط با ازدواج جوانان در بیست و پنجمین جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان تاکید کرد و افزود: تاکنون تعدادی از دستگاه های اجرایی طرح های خود را در این زمینه به دفتر ستاد ارائه کرده اند.