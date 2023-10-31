رزمایش پدافند غیرعامل در بهاباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار بهاباد در این رزمایش اظهار داشت: پدافند غیرعامل دو بعد فرهنگی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دارد که به‌عنوان شیوه‌های دفاعی در مقابله با تهدیدهای طبیعی و غیرطبیعی به کار گرفته می‌شود.

محمد هوشمند افزود: باید به بعد فرهنگی آن بیشتر توجه و در جامعه فرهنگ‌سازی به‌طور کامل انجام شود و در مرحله بعد به بعد نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آن پرداخته شود.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان باید با چگونگی تهدیدهای مختلف در جامعه و راه مقابله با آن آشنا شوند، یادآور شد: آنها باید توان مقابله با تهدیدها را در اجتماع داشته باشند زیرا این قشر سفیران ما در جامعه برای نهادینه کردن فرهنگ‌ هستند و می‌توانند در خانواده‌های خود نقش‌آفرینی کنند.

هوشمند با تأکید بر فرهنگ‌سازی پدافند غیرعامل در بین مدیران و آحاد جامعه بیان کرد: با فرهنگ‌سازی مناسب در این راستا می‌توانیم خطرها را شناسایی کنیم و خسارت‌ها را به حداقل برسانیم.

در این رزمایش دانش آموزان با شنیدن صدای آژیر خطر و پناه گرفتن در مکان‌های امن با آمادگی کمک‌های اولیه و خاموش کردن آتش و حمل زخمی‌ها آشنا شدند و زخمی‌ها را با آمبولانس به‌صورت نمادین به بیمارستان انتقال دادند .

در این رزمایش توصیه‌های ایمنی، روش‌های پناه‌گیری و خروج اضطراری در مواقع بروز زلزله به دانش‌آموزان آموزش داده شد.

حفظ آرامش و خونسردی، خودامدادی و دگرامدادگری، ایمان و توکل به خدا، دعوت کردن دیگران به آرامش و انجام نکات آموزش دیده شده با اعتماد به نفس، دقت کامل و حمایت روانی از دانش‌آموزان کوچک‌تر از جمله توصیه‌ها در این رزمایش بود.

رزمایش پدافند غیرعامل با همکاری هلال احمر، اورژانس، آتش نشانی، آموزش و پرورش، نیروهای نظامی و امنیتی در آموزشگاه شهدای روستای کریم آباد بخش مرکزی بهاباد برگزار شد.