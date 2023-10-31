خودکفایی کشور در پرورش جوجه و صنعت مرغ تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نیکبخت ظهر سه شنبه در ابتدای دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این وزارتخانه برای تثبیت بازار اظهار کرد: مهمترین موضوع موجود این است که وزارت جهاد کشاورزی با سفره مردم سر و کار دارد. چیزی که امروز در محور امور است، افزایش بهرهوری در تولید مواد غذایی و محصولات کشاورزی است زیرا آنچه امروز در سازوکار تولید وجود دارد، ظرفیت مطلوب و قدرتمندی است و فقط باید بهرهوری را در ابعاد مختلف افزایش داد تا وفور کالا در بازار حاصل شود.
وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: زمانی که در حال رایزنی برای اخذ رأی اعتماد مجلس بودم، نمایندگان ملت تأکید داشتند که برنامه خود را تشریح کنم زیرا قیمت برخی اقلام همچون مرغ به حدود ۱۱۰ هزار تومان رسیده بود و عرصه بسیار تنگ شده بود. با این حال، ما تأکید داشتیم که نباید نگاه به خارج باشد و وقتی در هر زمینه مشکل پیش آمد، اینطور نباشد که فوراً واردات بهعنوان تنها گزینه اصلاح مشکل مطرح شود. امروزه کمبود جوجه از طریق واردات از کشورهای اروپایی تأمین میشود. این برای ما ناگوار است و به همین دلیل متمرکز بر حمایت از تولید ملی به هر قیمت ممکن هستیم و تا پایان سال در پرورش جوجه و صنعت مرغ، خودکفا خواهیم شد.
وی اظهار کرد: در شهریور سال جاری، روزانه ۶۰ هزار تن گوجهفرنگی برداشت میشد و این در حالی بود که نیاز بازار از ۷ هزار تن در روز فراتر نمیرود. اینجا بود که صنعت به کمک ما آمد و از آستان قدس رضوی در خراسان گرفته تا کارخانجات بزرگ صنایع غذایی در اراک، البرز، آذربایجان شرقی و فارس، اضافه برداشت این محصول مهم را به تولیدات صنعتی غذایی تبدیل کردند.
نیکبخت افزود: راهبرد ما این بود که صنعت با تولیدکننده مرتبط شود و پس از آن، بازرگان نیز با صاحبان صنایع ارتباط پیدا کنند. این ارتباط مستقیم، اولاً دست رانت و سوداگر را از بازار کوتاه میکند، دوماً فرآوری و بهرهوری را رونق میبخشد و سوماً چشماندازهای صادراتی را در صورت اشباع بازار داخل تأمین خواهد کرد.
شخصیت جهادی کشاورز و تولیدکننده باید محفوظ بماند
نماینده ولیفقیه در استان خراسان رضوی گفت: کشاورز باید در جریان تولید محصول بداند که عمل او، مجاهدت بزرگ و مؤثری محسوب میشود که فراتر از ابعاد درآمدی و تجارتی آن، معیشت ملت را تأمین خواهد کرد. همانطور که برای تقویت تولید تلاش میکنید، به جنبههای معنوی و فرهنگی آن نیز توجه داشته باشید.
وی با تأکید بر ضرورت اینکه نباید شخصیت جهادی کشاورز از او گرفته شود، اظهار کرد: کشاورز باید در جریان تولید محصول بداند که عمل او، مجاهدت بزرگ و مؤثری محسوب میشود که فراتر از ابعاد درآمدی و تجارتی آن، معیشت ملت را تأمین خواهد کرد. این موضوع هم مغایر با دانش بنیانشدن کشاورزی، افزایش بهرهوری و سایر مسائل فنی نیست و همانطور که برای تقویت تولید تلاش میکنید، به جنبههای معنوی و فرهنگی آن نیز توجه داشته باشید.
علم الهدی افزود: از ظرفیت تولید و کشاورزی در خراسان رضوی غافل نشوید. در خراسان رضوی ظرفیتهای تولید و توزیع متنوعی وجود دارد. اگر این استان از گذشته تاکنون، سرآمد تولید گوشت و مرغ در کشور بوده است، به همین ترتیب اکنون که قیمت نهادههای دامی و مشکلات تولید افزایش پیدا کرده، ضرر و زیان آن نیز بیشتر از سایر نقاط کشور خواهد بود.
نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی بیان کرد: اینجا فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صاحبان صنایعی مشغول به فعالیت هستند که حمایت از آنها یک ضرورت راهبردی است زیرا استمرار فعالیتشان به نفع سفره مردم استان و حتی کل کشور است. مصداق این نفع ملی هم در تأمین سفره میلیونها زائر ایرانی و خارجی است که در پیکهای زیارتی به مشهد الرضا (ع) میآیند و بر خوان بابرکت امام هشتم مینشینند.
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