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۴ آذر ۱۳۸۶، ۹:۵۲

تولید 5 داروی نوترکیب جدید در کشور / ثبت جهانی داروی ایرانی ایدز

تولید 5 داروی نوترکیب جدید در کشور / ثبت جهانی داروی ایرانی ایدز

وزیر بهداشت از تولید 5 داروی نوترکیب جدید در کشور خبر داد و گفت : هم اکنون در مراحل ثبت داروها هستیم و امیدواریم تا پایان سال مستندات لازم برای ثبت نهایی و دارو وارد عرصه توزیع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ایران در زیست فناوری جزء دو کشور اول در منطقه مدیترانه شرقی است، گفت: سرمایه گذاری اصلی و نیروی انسانی با رویکردی عالمانه در زمینه زیست فناوری مورد توجه دولت قرار گرفته است به طوری که ظرفیت پذیرش دانشجوی دوره های تحصیلات تکمیلی و زیست فناوری توسط وزارتخانه های علوم و بهداشت در دو سال اخیر دو برابر شده است. دانشگاههای درگیر این رشته نیز افزایش یافته اند و اجازه داده ایم مراکز تحقیقاتی نیز در تربیت نیروی انسانی زیست فناوری فعالیت کنند.

وی ابراز امیدواری کرد، با اتکا به نیروی انسانی این رویکرد پرشتاب را در زمینه زیست فناوری حفظ کنیم.

وزیر بهداشت گفت : حمایتهایی نیز برای این منظور طراحی شده و زیست فناوری جزء پروژه هایی است که دولت حتی در مرحله سرمایه گذاری از آن پشتیبانی می کند.

به گزارش مهر، کامران باقری لنکرانی در مورد فعالیت های وزارت بهداشت در خصوص تولید انبوه داروی IMOD (ایدز) گفت: وزارت بهداشت در این رابطه یکی از مشتریان شرکت تولید کننده داروست البته بار بیماری ایدز در کشور زیاد نیست و ما داروی IMOD را برای تعداد 5 تا 6 هزار بیماری که وارد فاز ایدز شده اند، تهیه کرده ایم.

وی با بیان اینکه عمده تلاش شرکت تولید کننده این دارو برای بازاریابی در کشورهای خارجی است، گفت: با توجه به اینکه این دارو در سازمان مالکیت معنوی جهانی نیز ثبت شده است، زمینه بازاریابی در سایر کشورها فراهم شده و در داخل کشور نیز پروتکل تنها برای افرادی که وارد فاز علامت دار ایدز شده اند طراحی شده که از امسال برای آنها قابل استفاده است.

کد مطلب 592684

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