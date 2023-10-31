طلیعه محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد تا پایان هفته در برخی از ساعات با افزایش پوشش ابر، احتمال رخداد ناپایداری‌های موقت جوی در برخی نقاط استان بویژه ارتفاعات، دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در روزهای پنجشنبه و جمعه با افزایش سرعت وزش بادهای شمالی، سواحل مرکزی و جنوبی استان متلاطم است.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی افزایش ابر با احتمال رخداد ناپایداری جوی و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

محمدی یادآور شد: جهت وزش باد متغیر غالباً شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در هنگام وقوع ناپایداری جوی ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ و در برخی ساعات ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.