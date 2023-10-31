قم میزبان تیراندازان تپانچه بادی منطقه یک کشور شد

محمدجواد متقیان نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات تیراندازی در رشته تپانچه و در منطقه یک کشور در حالی برگزار خواهد شد که استان قم به عنوان میزبان مسابقات منطقه یک انتخاب شده است.

رییس هیات تیراندازی استان قم افزود: در این مسابقات ۶ تیم قم، البرز، همدان، تهران، مرکزی و قزوین در قالب منطقه یک کشور یا همدیگر رقابت خواهند کرد.

وی ادامه داد: این مسابقات در ۲ بخش جداگانه آقایان و بانوان برگزار می‌شود و اکنون ثبت نام آن آغاز شده و بزودی زمان برگزاری اعلام خواهد شد.

متقیان نژاد افزود: دوره شانزدهم لیگ دسته یک تپانچه بادی ایران به شکل منطقه‌ای توسط هیات‌های استانی در ۵ منطقه برگزار می‌شود.

وی گفت: در پایان مسابقات هر منطقه، تیم قهرمان با تیم‌های برتر مناطق دیگر در مجموعه ورزشی آزادی رقابت خواهد کرد.