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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۰۰

در گفت‌وگو با مهر عنوان شد؛

قم میزبان تیراندازان تپانچه بادی منطقه یک کشور شد

قم میزبان تیراندازان تپانچه بادی منطقه یک کشور شد

قم- رییس هیات تیراندازی استان قم از انتخاب این استان به عنوان میزبان مسابقات تیراندازی منطقه یک کشور در رشته تپانچه بادی خبر داد.

محمدجواد متقیان نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات تیراندازی در رشته تپانچه و در منطقه یک کشور در حالی برگزار خواهد شد که استان قم به عنوان میزبان مسابقات منطقه یک انتخاب شده است.

رییس هیات تیراندازی استان قم افزود: در این مسابقات ۶ تیم قم، البرز، همدان، تهران، مرکزی و قزوین در قالب منطقه یک کشور یا همدیگر رقابت خواهند کرد.

وی ادامه داد: این مسابقات در ۲ بخش جداگانه آقایان و بانوان برگزار می‌شود و اکنون ثبت نام آن آغاز شده و بزودی زمان برگزاری اعلام خواهد شد.

متقیان نژاد افزود: دوره شانزدهم لیگ دسته یک تپانچه بادی ایران به شکل منطقه‌ای توسط هیات‌های استانی در ۵ منطقه برگزار می‌شود.

وی گفت: در پایان مسابقات هر منطقه، تیم قهرمان با تیم‌های برتر مناطق دیگر در مجموعه ورزشی آزادی رقابت خواهد کرد.

کد مطلب 5926846

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