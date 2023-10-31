گنج به شهرهای جدید آمد!

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، نخستین رویداد استعدادیابی شهرهای جدید به همت دفتر توسعه اجتماعی فرهنگی شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید وزارت راه و شهرسازی برگزار می‌گردد.

رویداد ملی شناسایی استعدادهای درخشان شهروندان شهرهای جدید در سراسر شهرهای جدید در ۵ محور هنری، علمی، ورزشی، ادبی و هنرهای آئینی شهرهای جدید برگزار می‌گردد.

این رویداد در دو سطح استانی و کشوری با هدف شناسایی استعدادهای برتر، ارتقای هویت، حس تعلق و امید بخشی به همه اقشار اجتماعی و ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی، ایجاد روحیه نشاط اجتماعی، اهمیت خانواده و جوانی جمعیت و ارتقای روحیه مشارکت شهروندی برگزار می‌شود.

شرکت کنندگان جشنواره می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۹۳۵۶۵۶۳-۰۲۱ تماس و آثار خود را به آدرس www.ntdc.ir/Ganj ارسال نمائید.

این مطلب یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظر ندارد.