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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۲۰

گنج به شهرهای جدید آمد!

گنج به شهرهای جدید آمد!

نخستین جشنواره کشف استعدادهای درخشان شهروندان شهرهای جدید برگزار می شود.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، نخستین رویداد استعدادیابی شهرهای جدید به همت دفتر توسعه اجتماعی فرهنگی شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید وزارت راه و شهرسازی برگزار می‌گردد.

رویداد ملی شناسایی استعدادهای درخشان شهروندان شهرهای جدید در سراسر شهرهای جدید در ۵ محور هنری، علمی، ورزشی، ادبی و هنرهای آئینی شهرهای جدید برگزار می‌گردد.

این رویداد در دو سطح استانی و کشوری با هدف شناسایی استعدادهای برتر، ارتقای هویت، حس تعلق و امید بخشی به همه اقشار اجتماعی و ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی، ایجاد روحیه نشاط اجتماعی، اهمیت خانواده و جوانی جمعیت و ارتقای روحیه مشارکت شهروندی برگزار می‌شود.

شرکت کنندگان جشنواره می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۹۳۵۶۵۶۳-۰۲۱ تماس و آثار خود را به آدرس www.ntdc.ir/Ganj ارسال نمائید.

این مطلب یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظر ندارد.

کد مطلب 5926862

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    • سما مردی IR ۱۹:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
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