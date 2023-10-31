  1. استانها
  2. بوشهر
۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۰۱

فرمانده انتظامی استان بوشهر:

موتور دریایی قاچاق در تنگستان کشف شد

موتور دریایی قاچاق در تنگستان کشف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی استان بوشهر از کشف یک دستگاه موتور دریایی قاچاق به ارزش ۱۱ میلیارد ریال از یک خودروی وانت در شهرستان تنگستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روز گذشته مأموران انتظامی شهرستان تنگستان در راستای مبارزه با قاچاق کالا حین کنترل و نظارت بر خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی وانت آریسان مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف شدن خودرو از قسمت بار آن بازرسی کرده و در نتیجه این عملیات یک دستگاه موتور دریایی که فاقد هر گونه مجوز قانونی و گمرکی بوده کشف شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه ارزش این موتور دریایی برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه ۱۱ میلیارد ریال است، اظهار داشت: در این خصوص راننده خودرو دستگیر و برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

کد مطلب 5926876

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها