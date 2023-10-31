موتور دریایی قاچاق در تنگستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روز گذشته مأموران انتظامی شهرستان تنگستان در راستای مبارزه با قاچاق کالا حین کنترل و نظارت بر خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی وانت آریسان مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف شدن خودرو از قسمت بار آن بازرسی کرده و در نتیجه این عملیات یک دستگاه موتور دریایی که فاقد هر گونه مجوز قانونی و گمرکی بوده کشف شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه ارزش این موتور دریایی برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه ۱۱ میلیارد ریال است، اظهار داشت: در این خصوص راننده خودرو دستگیر و برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.