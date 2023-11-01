وحید امیری مقابل صنعت نفت آبادان هم غایب است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید امیری در جریان دیدار پرسپولیس و النصر عربستان در ۲۸ شهریورماه گذشته دچار مصدومیت از ناحیه کشاله ران شد و پس از آن تاکنون نتوانسته است سرخپوشان پایتخت را در رقابت‌های لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا همراهی کند.

امیری که قرار بود از هفته گذشته تمرینات گروهی‌اش را آغاز کند همچنان احساس درد می‌کند و احتمال اینکه دوران نقاهت او تا اوایل دی ماه طول بکشد وجود دارد. هافبک سرخپوشان قرار است مورد معاینه کادر پزشکی تیم ملی ایران نیز قرار بگیرد تا روند درمانی او نیز بازبینی شود.

باید دید هافبک پرسپولیس خواهد توانست خودش را برای جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا آماده کند یا او قبل از این رقابت‌ها با پیراهن تیم ملی فوتبال خداحافظی می‌کند.

بنابراین غیبت امیری برای دیدار با صنعت نفت آبادان در هفته نهم لیگ بیست و سوم نیز قطعی است تا جایی در لیست سرخپوشان نداشته باشد.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و صنعت نفت آبادان ساعت ۱۸ پنجشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.