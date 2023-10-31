به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی بختیاری عصر سه‌شنبه در مراسم رونمایی از سامانه سخا که در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد با محکوم کردن جنایات اسرائیل در غزه اظهار کرد: این نوع کودک کشی ک انسان کشی در هیچ دوره از تاریخ سابقه نداشته و حتی نازی‌ها هم چنین جنایتی در حق بشریت نکرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه کشت و کشتاری که صهیونیست‌ها در غزه به راه انداخته و باعث مرگ بیگناهان بسیاری شده‌اند بی سابقه بوده، گفت: قطعاً این جنایات بدون حمایت‌های آمریکا، انگلیس و سایر سلطه گران شدنی نبود.

این مسئول ابراز کرد: امیدواریم هر چه زودتر نظام سلطه در جهان که در رأس آنها آمریکا، اسرائیل و انگلیس قرار دارد سرنگون شود و جبهه مقاومت در سوریه، غزه، عراق، یمن و … پیروز شود.

بختیاری در ادامه با اشاره به هدف راه اندازی سامانه سخا توضیح داد: با این تعداد خیر و حجم کمک‌هایی که انجام می‌دهند، نباید فقیر و نیازمندی داشته باشیم.

وی ادامه داد: با راه اندازی این سامانه شرایطی فراهم می‌شود که خیرین بدون اینکه نیاز باشد خودشان محله به محله بگردند و فقرای واقعی را شناسایی کنند، به راحتی بتوانند به جامعه هدفشان کمک کنند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی تصریح کرد: سامانه سخا ظرفی است که نیازمندان هم می‌توانند با حفظ کامل شأن و عزت نفس، اطلاعات خود را وارد و از حمایت‌های خیرین برخوردار شوند.

وی افزود: برای راه اندازی این سامانه نهادهای زیادی درگیر بودند و نتیجه نهایی حاصل تلاش جمعی است.

وی گفت: البرز یکی از استان‌هایی است که بیشترین تعداد خیرین را دارد و همین باعث شده این سامانه در این استان رونمایی شود.

بختیاری ضمن قدردانی از استاندار البرز در استقبال از اجرای سامانه و جلب مشارکت خیران در استان ابراز کرد: خیران البرزی نه تنها در این استان بلکه در دور افتاده‌ترین روستاهای خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان و … به نیازمندان کمک می‌کنند و کارهای بزرگی برای کاهش فقر انجام می‌دهند.

وی توضیح داد: هدف اصلی ما این است که سامانه سخا توسط خیرین اداره شود و دولت صرفاً فضای پشتیبانی این سامانه را به عهده داشته باشد.

این مسئول گفت: بدون شک اگر این فضا را در اختیار مردم قرار دهیم و رفع فقر به شکل مردمی بگیرد، روزی می‌رسد که فقر مطلق در کشور از بین می‌رود.