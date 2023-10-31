به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی عصر سه‌شنبه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه امروز باید از ظرفیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان بهره‌گیری لازم را داشته باشیم، گفت: با تحقق این امر و استفاده از ظرفیت‌های این قانون، سرجمع مالیات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها کاهش چشم‌گیری خواهد داشت.

وی با یادآوری اینکه امروز صنایع باید در مسیری حرکت کرده و گام بردارند که منجر به ارتقای بهره‌وری در فعالیت آن‌ها شود، تصریح کرد: اگر بتوان بهره‌وری را در فعالیت صنایع بالا برد، این خود باعث می‌شود ارزش‌افزوده قابل توجهی به دنبال داشته باشد.

استاندار زنجان با بیان اینکه ما نیز معتقدیم عرصه تولید و صادرات با مشکلاتی مواجه است، ادامه داد: برای اینکه بخشی از این مشکلات و دغدغه‌ها از بین برود، ضروری است اختیارات بیشتری در این حوزه به استانداران تفویض شود؛ چرا که این موضوع بخش قابل توجهی از دغدغه‌های حوزه تولید و صادرات را مرتفع خواهد کرد.

صمد یوسفی‌اصل، رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان نیز در این جلسه بر لزوم تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه تاکید کرد و گفت: تقویت ارتباط این دو بخش منجر به توسعه فعالیت در عرصه شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد شد، به همین خاطر معتقدیم این ظرفیت در استان وجود داشته و باید در این مسیر گام برداریم.