مقام اول لرستان در تولید ماهیان سردابی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز سه‌شنبه در حاشیه جلسه شورای راهبردی زنجیره ارزش، اظهار داشت: دو مقوله شیلات و گیاهان دارویی به‌عنوان دو اولویت زنجیره ارزش در استان لرستان به وزارت کشور معرفی شد.

وی گفت: باتوجه‌به اینکه قبل از برگزاری این جلسه از طرف وزارت کشور دستوری مبنی بر اینکه استان‌ها اولویت‌های زنجیره ارزش خود را اعلام کنند براین‌اساس در استان لرستان دو اولویت شیلات و گیاهان دارویی به معاونت هماهنگی امور اقتصادی وزارت معرفی شد که در این دو بخش لرستان در سطح ملی حرف‌هایی برای گفتن دارد.

استاندار لرستان، تصریح کرد: درعین‌حال نمی‌توان تنها به این دو مورد اکتفا کرد؛ زیرا در لرستان ظرفیت‌های دیگری از جمله گردشگری، وجود کربنات کلسیم که برگرفته از معادن استان و از ظرفیت‌های ارزشمند استان است و می‌تواند جنبه‌های اقتصادی آن در سطح ملی و فراملی رونق پیدا کند.

زیویار، افزود: به‌عنوان‌مثال ما در تولید ماهی چشم زده و سردابی مقام اول را در سطح کشور داریم و در زمینه گیاهان دارویی هم وضعیت به همین صورت است.

وی با اشاره به تأکید وزیر کشور مبنی بر اینکه دستگاه‌ها کمک کنند که زودتر آن حلقه‌های مفقوده برای زنجیره ارزش تکمیل شود، گفت: این موضوع به معنای درنظرگرفتن موقعیت‌های استانی، کشوری، فراملی و به معنای درنظرگرفتن ظرفیت‌های تولیدی، بازار صنایع تبدیلی و صنایع فراوری است که قرار است توسط شورای راهبردی که راه‌اندازی شده است این خلأها را زودتر برطرف کنیم تا با گسترش و ایجاد اشتغال، چرخه تولید و رونق اقتصادی، اقتصاد استان متحول شود.