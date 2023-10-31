به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی جوادیان زاده در بازدید معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پدافند غیرعامل کشور از اقدامات پدافندی آب منطقه ای یزد، اظهار کرد: پروژه‌های اجرایی پدافند غیرعامل این شرکت شامل نصب ۱۵۰ دستگاه پایش تصویری و هوشمند تصفیه خانه و آبگیر، نصب ۶۲ دستگاه دوربین سایت مخازن ذخیره آب یزد، اصلاح حصار تصفیه خانه به طول دو کیلومتر، اصلاح حصار مخازن ذخیره آب یزد به طول ۲.۲ کیلومتر، اجرای دیوار بتنی آبگیر به طول ۸۳۰ متر و تقویت حوضچه های خط اول انتقال آب است.

مدیرعامل آب منطقه ای یزد عنوان کرد: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال اجرا شده است.

جوادیان زاده، هدف از اجرای پروژه های پدافندی را حفاظت، ایمن سازی و کاهش آسیب پذیری زیرساخت های مورد نیاز مردم در حوزه آب دانست.

ریسک سامانه‌های آبی استان باید به حداقل برسد

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز در این بازدید اظهار داشت: ریسک سامانه های آبی استان به دلیل شرایط سخت اقلیمی و کم آبی باید به حداقل برسد.

رضا کلهر عنوان کرد: اقدامات بزرگ پدافندی شرکت سهامی آب منطقه ای یزد باعث امیدآفرینی در بین مردم و ناامیدی دشمنان می شود.

کلهر با بیان اینکه شعار هفته پدافند غیرعامل امسال ایران پایدار به وسعت ایمان و به بلندای امید نامگذاری شد، افزود: این شعار یعنی در حوزه پدافند غیرعامل اقداماتی در راستای پایداری کشور انجام شود.

معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اقدامات خوب پدافندی شرکت آب منطقه ای یزد در بخش تامین و توزیع آب شرب ابراز کرد: اقدامات پدافندی مناسب این شرکت را می توان به عنوان الگو به سایر استان ها معرفی کرد.