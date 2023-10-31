به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرامنیا استاندار ایلام عصر روز سهشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان از اختصاص ۱۸ میلیارد ریال برای هزینه ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی استان خبر داد و گفت: از این مبلغ ۱۰ میلیارد ریال توسط شهرداریها و مابقی از محل مسئولیت اجتماعی شرکتهای فعال در استان پرداخت میشود.
وی در ادامه افزود: دانش آموزان نیاز به نشاط اجتماعی دارند که اگر بسترهای لازم را برای ورزش همگانی و قهرمانی این قشر فراهم کنیم تاثیر مستقیمی بر میزان یادگیری و فراگیری علم و دانش آنها دارد.
نماینده عالی دولت در استان ایلام با تاکید بر فراهم کردن زیرساختها برای ورزش دانشآموزان و فرهنگیان در استان، خاطرنشان کرد: توجه ویژه به ورزش برای دانشآموزان و فرهنگیان بهصورت توامان نیاز است که اختصاص اعتبارات استانی برای تکمیل زیرساختهای این حوزه کافی نیست و باید در این راستا اعتبارات ملی جذب شود.
وی خاطرنشان کرد: یکی از شوراهایی که بسیار در پیشرفت جامعه موثر بوده شورای آموزش و پرورش است. تا جایی که آینده هر کشور در گرو آموزش و پرورش است و همه امکانات و برنامهها به عنوان برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت در این نشست رقم میخورد.
استاندار ایلام عنوان کرد: آموزش و پرورش استان تمهیدات لازم را فراگیری علم و دانش و تهذیب اخلاق دانشآموزان فراهم کنند.
استاندار ایلام در بخش دوم سخنان خود با اشاره به پیش رو به مراسم ۱۳ آبان، گفت: در آستانه ۱۳ آبان ماه هستیم که یادآور ایثار و از خودگذشتگی دانش آموزان است که در این روز دانش آموزان با قیام خود ضمن حمایت از مستضعفان برای احقای حقوق خود و آزادیخواهی به میدان آمدند.
وی با تاکید بر اتخاذ تمهیدات لازم برای حضور حداکثری دانشآموزان در این مراسم، افزود: امسال همچون سال گذشته جمعیت عظیمی در این برنامه حضور خواهند یافت و دانش آموزان فریاد مبارزه با استکبار و مظلومیت مردم غزه را سر میدهند.
نماینده عالی دولت در استان ایلام تاکید کرد: دانشآموزان در استان ایلام و سراسر کشور برای مظلومیتخواهی و حقوق پایمال شده مردم غزه بار دیگر به میدان خواهند آمد.
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