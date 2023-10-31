۱۸ مخاطره طبیعی در کمین استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ملک زاده در گفتگوی خبری اظهار داشت: خشکسالی، گرد و غبار، فرسایش بادی، سیلاب، فرونشست، آلودگی هوا، زلزله، آتش سوزی و سرمازدگی و آفات گیاهان از مهمترین مخاطره‌های استان به شمار می‌آید.

وی، پیش‌بینی و پیشگیری، آمادگی دستگاه ها، مقابله در حین بحران و بازسازی و بازتوانی آسیب دیدگان را از وظایف مدیریت بحران عنوان کرد و افزود: ۸۰ درصد کشور در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد که استان یزد نیز در متن این مساله است.

ملک زاده عنوان کرد: خشکسالی، کاهش شدید منابع آبی و از بین رفتن تالاب‌ها و مراتع از مهمترین عوامل این پدیده محسوب می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد با اشاره به نقش گرما در این پدیده اظهار داشت: منشأ گرد و غبار در خارج از استان است و البته گاهی منشأ گرد و غبار در کشور را کشورهای همجوار تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: تقریباً همه استان درگیر این پدیده است، اما این مساله در مناطقی که معادن در آنجا حضور داشته یا مناطقی که مراتع دام کمتر است، اثر بیشتری دارد.

ملک زاده از بیابان زدایی و افت سفره‌های زیرزمینی به عنوان اقدامات انجام گرفته برای مقابله با این پدیده یاد کرد و گفت: مجهز شدن ۸۰ درصد چاه‌های کشاورزی به کنتور هوشمند و تغییر نوع کشت نیز از تدابیر استان برای کاهش مصرف آب است.