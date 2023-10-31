به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با جمعی از اعضای بسیج دانش‌آموزی خراسان رضوی که در آستانه فرارسیدن ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز، بعدازظهر سه شنبه به میزبانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد، اظهار کرد: حقیقت این است که شما زمانی جزو صغار قوم بودید و اکنون در زمره کبار قوم هستید؛ به این معنا که شما زمانی در دوران طفولیت به سر می‌بردید و شاید حتی در مدیریت ساده‌ترین امورات شخصی خود ناتوان بودید اما اکنون به جایگاه مردان و زنانی تصمیم‎گیر، تصمیم‎ساز و مؤثر در امورات کلان شهر و کشور رسیده‌اند و سر منشأ اینکه شما به مقام کبار قوم رسیده‌اید، نقش‌آفرینی در بستر بسیج است که شما را به‌عنوان یک عنصر خدایی و وقف‎شده در مسیر اسلام به جایگاه دلسوزی برای کشور و ملت رسانده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: فرمایشاتی که شما برادران و خواهران جوان من در ابتدای جلسه مطرح کردید، خیلی برای بنده ارزشمند بود. این بیانات ثابت می‌کند که نسل جوان امروز نیز همچون جوانان زمان انقلاب نسبت به آینده ملت و کشور دغدغه دارند و این خیلی مهم است.

وی افزود: البته این را مدنظر داشته باشید که جریان دغدغه شما باید به میدان اصلاح‎گری و خیررسانی به کشور منتهی شود. حقیقت این است که از عرصه آموزش و پرورش که جولانگاه امروز شماست تا میدان‌های کلان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، هیچ مشکلی با صدور ابلاغیه و بخشنامه برطرف نمی‌شود بلکه همین دغدغه مندی‌هاست که افراد دلسوز را به مرتبه اصلاح‎گری و حل مشکلات می‌رساند و چه‌بسا گرفتاری بزرگی را از بخش قابل‌توجهی از ملت برطرف می‌کند.

علم الهدی بیان کرد: پهنه قدرت شما به دلیل باورمندی به خدا و انقلاب بسیار زیاد است. همین نخبگان بسیجی ما چه در سطح دانش‌آموزی و چه در سطح دانشجویی هستند که می‌توانند خلأهای امروز کشور را پر کنند و انسجام مطلوبی میان حوزه‌های قدرت به ارمغان بیاورند. این همان نقطه قوتی است که بر پایه انقلابی‎گری شما برای کشور حاصل شده و اگر هم ۴۵ سال این نظام در مقابل همه دشمنان خارجی محفوظ مانده، به برکت کنش‎گری و میدان‌داری همین عناصر انقلابی و مؤمن بوده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: میدان اصلی جهادگری دانش‌آموزان ما همان مدارسی است که در آن مشغول تحصیل هستند. البته مسئولان هم وظیفه دارند به موضوعات گوناگون بپردازند و راه را باز کنند اما بازهم این را بدانید که مسئولیت‌پذیری، ایستادگی و میدان‌داری شما کارها را به سرانجام خواهد رساند.

گفتنی است؛ در ابتدای این دیدار، شماری از دانشجویان بسیجی مدارس استان به بیان نظرات خود پرداختند.