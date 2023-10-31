به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله افضلی عصر سه شنبهدر حاشیه سومین جلسه وبینار شورای ملی طرح توسعه زنجیره‌های ارزش راهبردی استان که به ریاست وزیر کشور برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به شرایط و موقعیت استان در حوزه کشاورزی و به ویژه صنایع غذایی، می‌توانیم در این حوزه نقش مؤثر و تأثیرگذاری در زنجیره ارزش کشور داشته باشیم.

وی با تاکید بر توجه دستگاه‌ها به بحث آموزش راهبران زنجیره ارزش، ادامه داد: به دلیل اهمیت زنجیره ارزش و عرضه در بخش کشاورزی، برای ایجاد و ساماندهی آن و به منظور حضور مؤثر در بازار جهانی باید شناسایی ظرفیت‌ها و سرمایه گذاری در این حوزه به صورت جدی مورد توجه مسئولان دستگاه‌های استان قرار گیرد.