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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۵۵

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی البرز خبر داد؛

ضرورت سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش بخش مواد غذایی البرز

ضرورت سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش بخش مواد غذایی البرز

کرج- سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استان البرز بر ضرورت آموزش، سرمایه گذاری و توجه مسؤولان دستگاه‌های استان به موضوع زنجیره ارزش به ویژه در بخش موادغذایی و کشاورزی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله افضلی عصر سه شنبهدر حاشیه سومین جلسه وبینار شورای ملی طرح توسعه زنجیره‌های ارزش راهبردی استان که به ریاست وزیر کشور برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به شرایط و موقعیت استان در حوزه کشاورزی و به ویژه صنایع غذایی، می‌توانیم در این حوزه نقش مؤثر و تأثیرگذاری در زنجیره ارزش کشور داشته باشیم.

وی با تاکید بر توجه دستگاه‌ها به بحث آموزش راهبران زنجیره ارزش، ادامه داد: به دلیل اهمیت زنجیره ارزش و عرضه در بخش کشاورزی، برای ایجاد و ساماندهی آن و به منظور حضور مؤثر در بازار جهانی باید شناسایی ظرفیت‌ها و سرمایه گذاری در این حوزه به صورت جدی مورد توجه مسئولان دستگاه‌های استان قرار گیرد.

کد مطلب 5926929

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