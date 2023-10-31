به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اله پور در کارگروه مدیریت وقوع شرایط اضطرار پدیده گرد و غبار استان که در محل اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی برگزار شد، نظر به پیش بینی تداوم گرد و غبار از سوی اداره کل هواشناسی استان در شهرستان مشهد و نیز کاهش دما و وزش باد و تشدید آلودگی در روز آینده تا حوالی ظهر و گزارشهای رسیده اعلام کرد، اطلاع رسانی کامل در زمینه توصیههای بهداشتی و خود مراقبتی مرتبط با شرایط پیش رو به شهروندان صورت پذیرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، ضمن گلایه از اداره کل هواشناسی استان در مورد عدم پیش بینی و اطلاع رسانی صحیح در خصوص وضعیت هشدار پدیده گرد و غبار پیش آمده در روز جاری، افزود: کاهش بارش باران و نزولات آسمانی و خشکسالیهای اخیر، تخریب اراضی و کشت غیر اصولی و چرای بیش از ظرفیت مراتع، امروزه استان خراسان رضوی را درگیر این پدیده گرد و غبار کرده است و امیدواریم در سال زراعی جاری، برنامه جامعی در خصوص کنترل وضعیت گرد و غبار استان در قالب اصلاح الگوی کشت، قرق اراضی و احیا مراتع که پوشش گیاهی آن از بین رفته و نیز پیگیریهای دستگاههای متولی در امر جذب اعتبارات ملی برای مقابله با این پدیده و بیابان زدایی صورت پذیرد.
وی بیان کرد: با توجه به پیش بینی اداره کل هواشناسی استان، فردا با کاهش محسوس دما و کاهش وزش باد، شاهد افزایش آلایندههای گازی و وقوع پدیده اینورژن خواهیم بود که موجب تشدید آلودگی هوا در شهر مشهد نیز خواهد شد.
اله پور ادامه داد: بر اساس مصوبات این کارگروه کلیه فرمانداران درگیر موضوع گرد و غبار در استان با اخذ نظر اداره کل هواشناسی و دانشگاه علوم پزشکی شهرستان و هماهنگی با مدیریت بحران استانداری تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی بیان کرد: با عنایت به اهمیت سلامت دانش آموزان مصوب شد، آموزش و پرورش نسبت به اعلام وضعیت هشدار برای دانش آموزان حساس و دارای بیماری زمینهای در شیفت صبح، اطلاع رسانی عمومی را انجام و تمهیدات لازم را به عمل آورد.
وی افزود: با عنایت به ضرورت سلامت شهروندان گرامی توصیه میشود، تمام فعالیتهای ورزشی در محیط باز در شهر مشهد مقدس تا فردا حوالی ظهر خودداری شود.
اله پور تاکید کرد: جلوگیری از تردد افراد دارای بیماری زمینهای تنفسی و قلبی، کودکان، افراد سالخورده، مادران باردار و افراد دچار حساسیتهای پوستی در سطح شهر توصیه میشود و باید فعالیتهای بدنی، پیاده روی، ورزش، خرید و یا پیگیری سایر امور خود را به وقت دیگری موکول کنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی تاکید کرد: مدیران دستگاههای اجرایی مکلف به اطلاع رسانی صحیح به مجموعه کارکنان و زیر مجموعههای مدیریتی و نظارت بر اجرای صحیح موضوع را خواهند داشت و همچنین فرمانداران شهرستانها در خصوص تشکیل جلسات شرایط اضطرار و اتخاذ تصمیمات لازم اقدام نمایند.
گفتنی است؛ اعلام این مصوبات به منزله ابلاغ رسمی به کلیه دستگاهها و نهادهاست.
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