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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۲۲

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی خبرداد؛

محدودیت ورزش‌های هوازی از امروز تا فردا حوالی ظهر در مشهد

محدودیت ورزش‌های هوازی از امروز تا فردا حوالی ظهر در مشهد

مشهد- مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: تمام فعالیت‌های ورزشی در محیط باز در شهر مشهد مقدس تا فردا حوالی ظهر خودداری شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اله پور در کارگروه مدیریت وقوع شرایط اضطرار پدیده گرد و غبار استان که در محل اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی برگزار شد، نظر به پیش بینی تداوم گرد و غبار از سوی اداره کل هواشناسی استان در شهرستان مشهد و نیز کاهش دما و وزش باد و تشدید آلودگی در روز آینده تا حوالی ظهر و گزارش‌های رسیده اعلام کرد، اطلاع رسانی کامل در زمینه توصیه‌های بهداشتی و خود مراقبتی مرتبط با شرایط پیش رو به شهروندان صورت پذیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، ضمن گلایه از اداره کل هواشناسی استان در مورد عدم پیش بینی و اطلاع رسانی صحیح در خصوص وضعیت هشدار پدیده گرد و غبار پیش آمده در روز جاری، افزود: کاهش بارش باران و نزولات آسمانی و خشکسالی‌های اخیر، تخریب اراضی و کشت غیر اصولی و چرای بیش از ظرفیت مراتع، امروزه استان خراسان رضوی را درگیر این پدیده گرد و غبار کرده است و امیدواریم در سال زراعی جاری، برنامه جامعی در خصوص کنترل وضعیت گرد و غبار استان در قالب اصلاح الگوی کشت، قرق اراضی و احیا مراتع که پوشش گیاهی آن از بین رفته و نیز پیگیری‌های دستگاه‌های متولی در امر جذب اعتبارات ملی برای مقابله با این پدیده و بیابان زدایی صورت پذیرد.

وی بیان کرد: با توجه به پیش بینی اداره کل هواشناسی استان، فردا با کاهش محسوس دما و کاهش وزش باد، شاهد افزایش آلاینده‌های گازی و وقوع پدیده اینورژن خواهیم بود که موجب تشدید آلودگی هوا در شهر مشهد نیز خواهد شد.

اله پور ادامه داد: بر اساس مصوبات این کارگروه کلیه فرمانداران درگیر موضوع گرد و غبار در استان با اخذ نظر اداره کل هواشناسی و دانشگاه علوم پزشکی شهرستان و هماهنگی با مدیریت بحران استانداری تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی بیان کرد: با عنایت به اهمیت سلامت دانش آموزان مصوب شد، آموزش و پرورش نسبت به اعلام وضعیت هشدار برای دانش آموزان حساس و دارای بیماری زمینه‌ای در شیفت صبح، اطلاع رسانی عمومی را انجام و تمهیدات لازم را به عمل آورد.

وی افزود: با عنایت به ضرورت سلامت شهروندان گرامی توصیه می‌شود، تمام فعالیت‌های ورزشی در محیط باز در شهر مشهد مقدس تا فردا حوالی ظهر خودداری شود.

اله پور تاکید کرد: جلوگیری از تردد افراد دارای بیماری زمینه‌ای تنفسی و قلبی، کودکان، افراد سالخورده، مادران باردار و افراد دچار حساسیت‌های پوستی در سطح شهر توصیه می‌شود و باید فعالیت‌های بدنی، پیاده روی، ورزش، خرید و یا پیگیری سایر امور خود را به وقت دیگری موکول کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی تاکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی مکلف به اطلاع رسانی صحیح به مجموعه کارکنان و زیر مجموعه‌های مدیریتی و نظارت بر اجرای صحیح موضوع را خواهند داشت و همچنین فرمانداران شهرستان‌ها در خصوص تشکیل جلسات شرایط اضطرار و اتخاذ تصمیمات لازم اقدام نمایند.

گفتنی است؛ اعلام این مصوبات به منزله ابلاغ رسمی به کلیه دستگاه‌ها و نهادهاست.

کد مطلب 5926935

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