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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۰۷

مدیرکل راهداری البرز خبر داد؛

ترافیک سنگین در محور چالوس

ترافیک سنگین در محور چالوس

کرج- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز گفت: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه سنگین است.

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه سنگین است.

وی بیان کرد: ترافیک در آزادراه تهران - شمال مسیر جنوب به شمال حدفاصل تونل البرز تا پل زنگوله سنگین است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با اشاره به ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه تهران - کرج - قزوین حدفاصل گرمدره تا پل کلاک و محدوده مهرویلا متذکر شد: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج حدفاصل پل حصارک تا گلشهر سنگین است.

کد مطلب 5926938

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