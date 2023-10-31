ترافیک سنگین در محور چالوس

علی زندیفر در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه سنگین است.
وی بیان کرد: ترافیک در آزادراه تهران - شمال مسیر جنوب به شمال حدفاصل تونل البرز تا پل زنگوله سنگین است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای البرز با اشاره به ترافیک نیمهسنگین در آزادراه تهران - کرج - قزوین حدفاصل گرمدره تا پل کلاک و محدوده مهرویلا متذکر شد: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج حدفاصل پل حصارک تا گلشهر سنگین است.
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