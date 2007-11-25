فقر فن بزرگترین مشکل کشتی گیران امروزی است / مبارزات پنج وزن دوم مطلوب تر بود

محمد دلیریان مدیرتیمهای ملی کشتی فرنگی کشورمان پس از اتمام رقابتهای قهرمانی نوجوانان کشوردر شیراز به خبرنگار مهر گفت: سطح کمی و کیفی مسابقات امسال نسبت به سالهای گذشته بسیار بالاتر بود و برای اولین بار شاهد بودیم که حدود 273 کشتی گیر در یک میدان به مصاف هم می رفتند.

وی ادامه داد: البته سطح کیفی رقابتها در پنج وزن دوم بسیار بالاتر بود و کشتی هایی به مراتب جذاب تر و فنی تری را نسبت به دیدارهای روز اول شاهد بودیم.

دلیریان عمده مشکل کشتی ایران را فقر فن دانست و افزود: متاسفانه تغییر قوانین درکشتی باعث شده تا دیدارها بخصوص در کشتی فرنگی به هل دادن و نهایت کنده کشی ختم شود و دیگر به هیچ عنوان شاهد اجرای فنونی همچون کول انداز،پیچپیچک،تندر و فن کمر نیستیم. اصلا دیگر چیزی به نام کشتی سرپا باقی نمانده است و تمام کشتی گیران منتظر اتمام وقت سرپا و کنده کشی سکه ای هستند. در صورتیکه اگر کشتی گیری در فنون سرپا تبحر داشته و اقدام به اجرای فن نماید دیگر نیازی به قرعه و شانس و سکه نخواهد داشت.

وی درادامه افزود: باید رفع این نقیصه را دراولویت کاری خود و مربیان سراسر کشور قرار دهیم بخصوص مربیانی که در رده های پایه کارمی کنند. البته تا حدودی هم اینگونه کشتی گرفتن آنهم در رقابتهای قهرمانی کشور طبیعی می باشد چراکه کشتی گیر در این مسابقات فقط پیروزی می خواهد تا صعود کرده و به بالاترین عنوان دست یابد اما در رقابتهای انتخابی اجرای فن و تکنیک بیشتر به چشم می خورد و دلیل آن نیز اثبات شایستگی به کادر فنی تیم ملی می باشد.

دلیریان یادآور شد: در کل باید این موضوع را در کمیته فنی فدراسیون مطرح کنیم و بهترین راه را برای رفع این موضوع و تکنیکی شدن کشتی و رسیدن به کشتی اصیل ایرانی پیدا کنیم.

پیشکسوت کشتی فرنگی کشورمان با تاکید براین موضوع که مربیان نباید اجازه دهند تا شاگردانشان وزن زیادی را کم کنند تصریح کرد: بعضا مشاهده شده که برخی کشتی گیران حتی در رده های سنی نوجوانان و نونهالان آنقدر وزن کم می کنند که در کاستن 200 یا 300 گرم های آخر دچار مشکل شده و سر وزن نمی رسند که اگر سروزن برسند نیز نمی توانند عملکرد مثبتی داشته باشند. مربیان این ورزشکاران باید در ابتدا سلامت و آینده کشتی گیر را در نظر بگیرند و به خاطر کسب یک پیروزی و قهرمانی با آینده و زندگی این استعدادها بازی نکنند.

دلیریان ادامه داد: کاهش وزن بیش از حد نه تنها بدن آنها را در آستانه آسیب دیدگی جدی قرار می دهد بلکه باعث مشکلات ثانوی در سالهای نه چندان دور نیز می گردد.

وی در پایان گفت: اردوی تیم ملی کشتی فرنگی به همراه تعدادی از ملی پوشان جوان حدود یک هفته است که در خانه کشتی و در غیاب سیم خواه و رنگرز تشکیل شده که به محض اتمام کلاس و بازگشت آنها برنامه های هر دو رده سنی را اعلام و استارت اساسی خود را برای حضوری موفق در دیدارهای کسب سهمیه و در نهایت المپیک خواهیم زد.