اقدامات شبهه انگیز در سوگیری انتخاباتی ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا حسین نژاد ظهر سه‌شنبه در نشست با فرمانداران خراسان شمالی که در محل سالن استانداری برگزار شد، با تاکید بر لزوم صیانت از سلامت انتخابات اظهار کرد: همه بخشداران و فرمانداران باید بدانند صیانت از آرای مردم هدف گذاری نخست ما در انتخابات است و همه ما یک رأی داریم.

استاندار خراسان شمالی همچنین نسبت به برخی رفتارهای شبهه انگیز نیز تذکر داد و افزود: با نزدیک شدن به انتخابات، باید از انجام رفتاری که شبهه سوگیری مسئولین را ایجاد می‌کند خودداری شود.

وی همچنین بر پیشبرد اقدامات فرهنگی و عمرانی تاکید کرد و گفت: بهره‌مندی از ظرفیت‌ها در جهت پیشبرد اهداف فرهنگی و عمرانی از سوی فرمانداران ضروری است و هیچ محدودیتی وجود ندارد، چون هدف مجموعه مدیران استان، توسعه و اعتلای شهرستان‌ها است.

حسین نژاد همچنین در انتها بر تسریع استقرار ادارات در شهرستان‌های تازه تاکید و افزود: تأسیس و کمک و توجه ویژه به ایجاد ساختار و زیر ساخت‌های این شهرستان‌ها باید مورد توجه باشد.