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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۲۱

مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری تهران:

پیری جمعیت به عنوان یک ابر بحران همه را تهدید می‌کند

پیری جمعیت به عنوان یک ابر بحران همه را تهدید می‌کند

اسلامشهر- مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری تهران با تاکید بر نقش تشکل‌های مردمی در زمینه جوانی جمعیت و تبلیغ فرزند آوری گفت: پیری جمعیت به عنوان یک ابر بحران همه را تهدید می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، زهره جعفری عصر سه شنبه در قرارگاه جوانی جمعیت اسلامشهر که با حضور حجت الاسلام سنجری امام‌جمعه چهاردانگه و حسین حبیبی، فرماندار اسلامشهر و سایر اعضا در فرمانداری این شهرستان برگزار شد اظهار کرد: پیری جمعیت به عنوان یک ابر بحران همه را تهدید می‌کند.

جعفری افزود: فرمانداری اسلامشهر به عنوان یکی از فرمانداری‌های برتر استان تهران در زمینه اجرای قانون جوانی جمعیت برنامه‌ها و اقدامات کمی و کیفی بسیاری مناسبی داشته که قابل تقدیر است.

وی بر ضرورت تداوم اجرای طرح‌های تبلیغی در سطح شهرها و روستاها در خصوص اهمیت اجرای قانون جوانی جمعیت و بندهای تشویقی، حمایتی و تخفیف‌هایی که در این قانون پیش بینی شده تاکید کرد.

مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری تهران گفت: ادارات و نهادهای دولتی در زمینه جوانی جمعیت و تبلیغ فرزند آوری نقش تسهیل گری و رفع موانع را برعهده دارند و بیشتر باید از ظرفیت تشکل‌های مردمی و ثمن ها کمک بگیریم.

کد مطلب 5926958

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