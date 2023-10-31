به گزارش خبرنگار مهر، زهره جعفری عصر سه شنبه در قرارگاه جوانی جمعیت اسلامشهر که با حضور حجت الاسلام سنجری امام‌جمعه چهاردانگه و حسین حبیبی، فرماندار اسلامشهر و سایر اعضا در فرمانداری این شهرستان برگزار شد اظهار کرد: پیری جمعیت به عنوان یک ابر بحران همه را تهدید می‌کند.

جعفری افزود: فرمانداری اسلامشهر به عنوان یکی از فرمانداری‌های برتر استان تهران در زمینه اجرای قانون جوانی جمعیت برنامه‌ها و اقدامات کمی و کیفی بسیاری مناسبی داشته که قابل تقدیر است.

وی بر ضرورت تداوم اجرای طرح‌های تبلیغی در سطح شهرها و روستاها در خصوص اهمیت اجرای قانون جوانی جمعیت و بندهای تشویقی، حمایتی و تخفیف‌هایی که در این قانون پیش بینی شده تاکید کرد.

مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری تهران گفت: ادارات و نهادهای دولتی در زمینه جوانی جمعیت و تبلیغ فرزند آوری نقش تسهیل گری و رفع موانع را برعهده دارند و بیشتر باید از ظرفیت تشکل‌های مردمی و ثمن ها کمک بگیریم.