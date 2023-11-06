کشف ۵ دستگاه خودرو سرقتی در شهر همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی نجفی صالح در تشریح این خبر گفت: در راستای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مطالبات شهروندان، مأموران انتظامی شهرستان همدان طرح دستگیری سارقان و پاکسازی نقاط آسیب زا و جرم خیز را در سطح شهرستان اجرا کردند.

وی در ادامه افزود: در اجرای این طرح ۱۱ نفر سارق دستگیر و ۱۱ فقره سرقت شامل ۵ دستگاه خودرو، ۲ فقره سرقت اماکن خصوصی، ۱ فقره کش و روزنی، ۲ فقره سرقت معابر و یک فقره سایر سرقت‌ها کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان با اشاره به اظهار رضایت مردم از اجرای این گونه طرح‌ها، از همکاری صمیمانه مردم تشکر کرد و گفت: شهروندان می‌توانند در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت مشکوک، به ویژه در زمینه توزیع انواع مواد مخدر مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.