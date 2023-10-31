به گزارش خبرگزاری مهر محسن دوباشی گفت: دومین رویداد نوپیا، امسال بر اساس سه محور آموزش با تاکید بر نوجوانان و دانش آموزان، سلامت با تاکید بر سالمندی و کسب و کارهای اجتماعی برگزار می شود.

وی یادآورشد: موضوع نوآوری اجتماعی می تواند یکی از راه های حل مسائل پیچیده کشور باشد؛ در زمانه ای که مسائل در پیچیده ترین حالت خود هستند و این موضوعات پیچیده وقتی در کنار ذینفعان و ابعاد مختلف قرار می گیرد، در هم تنیدگی آن 100 چندان می شود، ما دنبال ایده ای هستیم که بتواند برای راه حل مسائل پیچیده اجتماعی، مسیر جدید و ساده تری را نمایان سازد.

دوباشی اضافه کرد: نوآوری اجتماعی سعی می کند مسائل کلان را با راه حل های خرد حل کند، ما باید با نوآوری اجتماعی این مسائل را آرام آرام رفع کنیم چرا که مسائل خلق الساعه ایجاد نشده اند که با یک راه حل رفع شوند باید با صبر و در طول زمان آنها را مرتفع ساخت.

مدیرعامل ستاد پیشرفت با بیان اینکه نوآوری اجتماعی هم نگاه به مسائل از زوایای مختلف دارد و هم کلان مساله ها را به خرد مساله تبدیل می کند، گفت: خودکشی، طلاق، کودکان بازمانده از تحصیل، محیط زیست و همه پدیده های اجتماعی، هر کدام باید به ریزمساله تبدیل شود و ممکن است هر کدام 10 ها ریزمساله داشته باشد و نوآوری در این حوزه تلاش می کند از دریچه جدیدی به آنها پرداخته و برای حل آنها اقدام کند.

وی با بیان اینکه ادبیات نوآوری اجتماعی در دنیا سابقه طولانی ندارد، افزود: طی سال های گذشته با وجود جدید بودن بحث نوآوری اجتماعی در ایران، دستاوردهای خوبی داشتیم که بخشی از آن به فرهنگ غنی ایرانی در زمینه یاری گری و هم نشینی بر می گردد اما هنوز روی میز تصمیم گیران قرار نگرفته است.

پیشرانی فعالیت های اجتماعی از نوجوانی

دوباشی خاطرنشان کرد: موضوع نوآوری اجتماعی و بسط این ادبیات در کشور، نیازمند یک سری زمینه ها و پیش فرض هاست، بحث نوآوری اجتماعی چون یک خواستگاه فرهنگی و اجتماعی عمیق دارد باید این فرهنگ را در ارکان مختلف جامعه نهادینه و مردم را با این زمینه و فعالیت آشنا کرد.

وی اظهارداشت: از پیشران های فعالیت های اجتماعی قطعا نوجوانان هستند که علاوه بر فعالیت در حوزه های مختلف، می توانند آینده کشور را بسازند، از همین رو سعی کردیم در این دوره از نوپیا به حوزه نوجوانان بپردازیم.

رئیس شورای سیاستگذاری نوپیا ادامه داد: نکته دیگر بررسی تجربه های دیگر کشورها ما را به این جا رساند که همه فعالان اجتماعی از میان افرادی هستند که از نوجوانی عزم بر کارهای این چنینی داشته اند و سعی کرده اند به اندازه خود فعالیت هایی داشته باشند.

دوباشی بیان کرد: شناسایی نوجوانانی که با توان اندک خود سعی می کنند در جامعه موثر واقع شوند از نکات مورد تاکید نوپیا 2 هست و امیدواریم که این بحث را در این قشر مطرح سازیم.

وی با بیان اینکه برنامه های متعددی هم برای نوجوانان در این رویداد پیش بینی کرده ایم افزود: امسال یک بخش مستقل برای نوجوانان داریم، علاوه بر همه میزهای گفت و گو، آشنایی با کارآفرینان و کسب و کارهای فعال در زمینه اجتماعی، در این دوره سعی می شود مساله ها و موضوعات برای نوجوانان مطرح شود و آنان از زاویه دید خود به آن بپردازند.

دانشجویان علوم اجتماعی باید وارد حوزه کسب و کارها اجتماعی شوند

مدیرعامل ستاد پیشرفت بخش دیگر مورد تاکید در رویداد نوپیا 2 را استفاده از دانشجویان و فارغ التحصیلان علوم اجتماعی معرفی کرد و گفت: از موضوعات مهم ما در دنیای علم و مباحث آکادمیک، دانشجویان علوم انسانی هستند، برخی رشته های این حوزه مانند رشته حسابداری، مدیریت، روانشناسی فعالیت و آینده مشخصی دارند در حالی که این مساله در مورد رشته علوم اجتماعی که از مهمترین رشته هاست، مشخص نیست.

وی تاکید کرد: در میان رشته های علوم انسانی، مرتبط ترین و مهمترین رشته برای نوآوری اجتماعی، رشته علوم اجتماعی است که هم مغفول مانده و هم عزمی برای استفاده از این ظرفیت وجود ندارد.

دوباشی اضافه کرد: از سوی دیگر ادبیات آکادمیک علوم اجتماعی منبعث از آسیب های اجتماعی است، لذا فعالیت دانشجویان، فارغ التحصیلان و اساتید این رشته، همه حول این موضوعات آسیب های اجتماعی متمرکز است؛ تلاش کردیم که در نوپیای امسال، به طور ویژه به این موضوع بپردازیم و نشان دهیم که این رشته در بحث کسب و کارهای اجتماعی کارآمد است.

رئیس شورای سیاستگذاری نوپیا اعلام کرد: نکته جالب اینکه در گفت و گو با دانشجویان و فارغ التحصیلان این رشته، آنان هیچ صحبت و حرفی در خصوص نوآوری اجتماعی نشنیده بودند و ارتباطی با آن نداشتند، همین مساله اهمیت طرح این موضوع در نوپیای 2 را برایمان روشنتر کرد.

وی یادآورشد: تلاش می کنیم تا نوپیا در فارغ التحصیلان علوم اجتماعی این زاویه دید را ایجاد کند که علاوه بر پرداختن به موضوعات اجتماعی، راه حلی با نوآوری اجتماعی وجود دارد که مبتنی بر این دانش است و بیش از هر زمان دیگری ریشه در ساخت های نو و فناوری جدید دارد.

سالمندی و بازنشستگان

دوباشی با اشاره به محور سوم فعالیت نوپیای امسال حول موضوع سالمندی بیان کرد: در حوزه سلامت سعی کردیم آن موضوعی را مد نظر قرار دهیم که هم کمتر به آن توجه شده و هم از ظرفیت اجتماعی بیشتر بهره برده باشد.

مدیرعامل ستاد پیشرفت گفت: از موضوعاتی که به آن نپرداختیم و می تواند برای ما نقطه ضعف هم باشد بحث سلامت در حوزه بازنشستگی و کارمندی است؛ مسیری که در این دوران بخش قابل توجهی از مردم با آن درگیر می شوند.

وی تاکید کرد: بحث سالمندی از آن اتفاقات مهم و قابل توجهی است که هم مساله های متعددی را ایجاد کرده و ابعاد مختلفی دارد که می توان از نوآوری اجتماعی به آن پرداخت و هم نیازمند یک تغییر نگاه نسبت به آن هستیم، لذا سعی کردیم ضمن طرح موضوع، توجه مردم و افراد دخیل را نسبت به آن حساس کنیم.

بنا بر این گزارش برای دومین بار، رهبران تغییر و نوآوری اجتماعی ایران با شعار هم آفرینی اجتماع سازان ایران آینده و با هدف خلق رویکرد شبکه ای موثر میان نوآوران اجتماعی گرد هم می آیند.

نوپیای این دوره نمایش قدرت فعالان اجتماعی و دغدغه مندان اجتماعی در سه حوزه سلامت، آموزش و کسب و کار است.

علاقه مندان می توانند برای ثبت نام و شرکت در دومین گردهمایی فعالان نوآوری اجتماعی _نوپیا ۲_ به تارنمای Noupia.ir مراجعه کنند.