کشف محموله ۱۴۰ میلیاردی کالای خانگی قاچاق در سواحل خوزستان

سردار لطفعلی پاکباز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: مأموران پایگاه دریابانی ماهشهر در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اجرای طرح مبارزه با ورود و خروج کالای قاچاق رعد ۱۲، در یک عملیات برنامه ریزی شده و حین کنترل شناورهای عبوری در آب‌های شمال خلیج فارس ۲ فروند شناور باری حامل کالای قاچاق که به سمت بندر هندیجان در حرکت بود را شناسایی و متوقف کردند.

فرمانده مرزبانی استان خوزستان با اشاره به اینکه شناور توقیف شده از مبدا کشورهای حوزه خلیج فارس قصد ورود به گمرک بندر هندیجان را داشته، تصریح کرد: در بازدید مأمورین از این شناور، تعداد ۱۸۰ دستگاه کولر گازی اسپیلت ۳۰ دستگاه ماشین لباسشویی و ۳۰ دستگاه جارو برقی که به صورت قاچاق و به قصد توزیع در بازار داخلی بارگیری شده بود کشف کردند.

سردار پاکباز در پایان با اشاره به دستگیری ۶ متهم در این رابطه بیان کرد: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال برآور کرده‌اند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی به همراه متهم تحویل مراجع قانونی شدند.