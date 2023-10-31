فعال سازی ۷ واحد شیلاتی استان تهران در نیمه نخست سال جاری

نورالله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت شیلات در استان تهران اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون هفت واحد شیلاتی در استان تهران فعال شده است.

حسینی به ظرفیت ۷۵ تنی این واحدها اشاره کرد و گفت: با فعالیت واحدهای شیلاتی استان تهران برای ۱۸ نفر اشتغال زایی ایجاد شده است.‌

مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بیان کرد: اغلب این واحدها به صورت خود اجرایی و بدون استفاده از تسهیلات بانکی فعال شده و حدود ۱۰.۲ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی ضمن تشکر از همه همکاران دست اندر کار به خصوص مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌های فیروزکوه، ورامین، رباط کریم و تهران که در تحقق این امر دخیل بوده اند بر پیگیری مستمر برای فعال سازی سایر واحدهای شیلاتی مشمول تا پایان سال تاکید کرد.