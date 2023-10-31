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۹ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۰۷

مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان تهران خبر داد؛

فعال سازی ۷ واحد شیلاتی استان تهران در نیمه نخست سال جاری

فعال سازی ۷ واحد شیلاتی استان تهران در نیمه نخست سال جاری

تهران- مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از فعال سازی هفت واحد شیلاتی استان تهران در نیمه نخست سال جاری خبر داد.

نورالله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت شیلات در استان تهران اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون هفت واحد شیلاتی در استان تهران فعال شده است.

حسینی به ظرفیت ۷۵ تنی این واحدها اشاره کرد و گفت: با فعالیت واحدهای شیلاتی استان تهران برای ۱۸ نفر اشتغال زایی ایجاد شده است.‌

مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بیان کرد: اغلب این واحدها به صورت خود اجرایی و بدون استفاده از تسهیلات بانکی فعال شده و حدود ۱۰.۲ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی ضمن تشکر از همه همکاران دست اندر کار به خصوص مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌های فیروزکوه، ورامین، رباط کریم و تهران که در تحقق این امر دخیل بوده اند بر پیگیری مستمر برای فعال سازی سایر واحدهای شیلاتی مشمول تا پایان سال تاکید کرد.

کد مطلب 5926995

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