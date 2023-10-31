به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت آلودگی هوای استان البرز، شاخص بر خط کیفیت هوا ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ایستگاه کرج هم‌اکنون بر روی عدد ۱۰۵ قرار گرفته و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

بر همین اساس شاخص آلودگی هوا در شهرهای اشتهارد، گلسار، هشتگرد و نظرآباد به ترتیب ۵۱، ۸۱، ۴۷ و ۳۶ است که بر این مبنا کیفیت هوای هر گلسار و اشتهارد در وضعیت قابل قبول و هشتگرد و نظرآباد در وضعیت سالم قرار دارد.

بر این اساس ساکنان گلسار، هشتگرد و کرج به ویژه گروه‌های حساس از جمله بیماران قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان به غیر از موارد ضروری از خانه خارج نشوند.