گزارش البرادعی بهانه ها را از آمریکا برای افزایش فشار بر ایران گرفت

دکتر "نادیه محمود مصطفی" در گفتگو با گروه انرژی هسته ای خبرگزاری مهر با تاکید بر این مسئله افزود : آنچه که می خواهم بر آن تاکید کنم؛ این است که پیش از این هم، گزارشهایی درباره عاری بودن عراق از سلاحهای کشتارجمعی منتشر شده بود و دولت عراق هم اعلام می کرد که چنین تسلیحاتی را دراختیار ندارد، اما رسانه های آمریکایی و سازمانهای اطلاعاتی آمریکا با جعل اخبار واطلاعات خلاف واقع، به همین بهانه ارتش آمریکا را روانه عراق کردند.

نادیه مصطفی تصریح کرد: گزارش البرادعی یکی از مهمترین گزارشهای آژانس است و رسانه های گروهی موظف هستند آن را با تمام توان خود منعکس کنند و باید مورد توجه عربی و جهانی قرار گیرد تا افکار عمومی جهان دیگر فریب جنجال آفرینی های آمریکایی ها را نخورند.

وی درباره امکان تاثیرگذاری این گزارش در زمینه سازی برای همکاری های هسته ای ایران با مصر و جهان عرب اظهار داشت : ما امیدواریم که درهر زمینه ای، همکاری ها بین ایران ومصر گسترش یابد؛ به ویژه اینکه دولت مصر از سال گذشته اعلام کرد برنامه های هسته ای صلح آمیز خود را از سرخواهد گرفت و حزب حاکم مصر هم این مسئله را امثال هم مورد تایید قرار داد و بر آغاز آن به عنوان یک تصمیم نهایی تاکید کرد.

نادیه مصطفی استاد دانشگاه قاهره

این استاد دانشگاه مصر درادامه گفتگو با مهر گفت : مصر برای پیشبرد برنامه های هسته ای خود نیازمند کمکهای خارجی است ، اما قرار است راکتورهای هسته ای خود را خریداری کند؛ در حالی که ایران نیروگاه هسته ای خود را به دست خود می سازد.

وی ابراز عقیده کرد : تصور می کنم که در صورت تصمیم جدی این کار امکان پذیر ودر کوتاه مدت قابل اجراست به ویژه اینکه مصر مدتهاست تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته است ونمی تواند به این پرسش آنها پاسخ دهد که چگونه مصر به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند عربی، توان بازدارنده ای در اختیار ندارد.

این استاد دانشگاه قاهره درباره مهمترین چالش فراروی روابط مصر وایران هم تاکید کرد: سیاستگذاری خارجی در مصر در اختیار ریاست جمهوری است وعلاوه بر آن پرونده روابط با ایران علاوه بر وزارت امور خارجه در سازمانهای امنیتی مصری هم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و نظر آنها نیز در این رابطه لحاظ می شود.

"محمد البرادعی" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی پنجشنبه 24 آبان گزارش مهمی را درباره برنامه هسته ای ایران منتشر کرد و در آن به همکاری چشمگیر ایران با آژانس و نبود انحراف برنامه هسته ای ایران به سمت مقاصد نظامی تاکید کرد.