به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، الیزابت تروسل، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست خبری هفتگی در دفتر ژنو این سازمان گفت: هدف قرار دادن بیمارستان‌های محافظت شده به معنای نقض قوانین بین المللی بشردوستانه است.

در این نشست خبرنگار آناتولی سوال کرد: (رژیم) اسرائیل شب گذشته بیمارستان دوستی ترکیه و فلسطین در غزه را مورد حمله قرار داد. اسرائیل برخی بیمارستان‌ها را به بهانه‌هایی هدف قرار می‌دهد. اما در آخرین حمله این گونه نبود. این تنها بیمارستان در غزه است که به بیماران سرطانی خدمات می‌دهد. در حال وقوع چنین حملاتی، مقامات سازمان ملل منتظر چه چیزی هستند تا در مورد جنایات جنگی صحبت کنند؟ هفته گذشته، شما از اصطلاح جنایت جنگی برای مجازات دسته جمعی مردم غزه استفاده کردید. آیا فکر می‌کنید هدف قرار دادن بیمارستان‌ها جنایت جنگی است؟

سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در پاسخ به این سوال گفت: هدف قرار دادن بیمارستان‌های حفاظت شده به معنای نقض قوانین بین المللی بشردوستانه است. اعمال مجازات دسته جمعی نیز ناقض قوانین بین المللی است.

الیزابت تروسل همچنین یادآور شد که مردم غزه به همین دلیل دسترسی به غذا و خدمات اولیه را از دست داده اند.