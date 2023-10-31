ورزش قهرمانی در سنندج نیازمند جذب اسپانسر است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدانور رشیدی عصر سه شنبه در مراسم تجلیل شورا و شهرداری سنندج از جمیل لطف‌الله نسبی سرمربی تیم ملی تنیس روی میز کشور اظهار کرد: سرمایه‌های اجتماعی بزرگترین سرمایه در توسعه و آبادانی شهر و کشور هستند.

وی با بیان اینکه کردستانی‌ها به وجود بزرگان عرصه‌های ورزش، هنر، فرهنگ و علمی خود می‌بالند و قدردان تک تک این سرمایه‌های عظیم و ارزشمند هستند، افزود: هم و غم شهرداری سنندج، بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها برای خدمت به شهر و شهروندان است.

شهردار سنندج یادآور شد: برخی شایعات در مورد تخصیص اعتبارات و تزریق پول از طرق مختلف به بدنه شهرداری سنندج، شکل گرفته است و از همین تریبون و در حضور بزرگان و پیشکسوتان حوزه ورزش و جامعه رسانه‌ای اعلام می‌کنم هیچ منبع پولی مانند اعتبارات ملی، کمک یونسکو و بانک جهانی به شهرداری تزریق نشده است.

رشیدی خاطرنشان کرد: سعی کرده‌ایم تمام ظرفیت‌ها را برای انجام پروژه‌های عمرانی پای کار بیاوریم و در این راستا همراهی بسیار خوب مجموعه مدیریت استان و همچنین پیمانکاران زمینه را برای انجام کارهای عمرانی بر زمین مانده در شهر فراهم کرده است.

به گفته شهردار سنندج، از کل ۸۳ میلیارد تومان اعتبارات مصوب استانی طی ۳ سال اخیر ۱۵ میلیارد تومان تخصیص پیدا کرده است.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری را با چندین ماه معوقات حقوق پرسنل، مطالبات پیمانکاران، پروژه‌های نیمه تمام و …تحویل گرفتم، عنوان کرد: به لطف خدا و همراهی تیم مدیریتی و اعضای شورا توانستیم تمام معوقات حقوق پرسنل را پرداخت کنیم و شهرداری را روی ریل آرامش قرار دهیم.

شهردار سنندج افزود: رفع مشکل عملیات اجرایی برخی از پروژه‌ها و شروع مجدد آنها مانند بلوار اسلام آباد و مجتمع فرهنگی بعد از سال‌ها وقفه از اقدامات ارزشمندی است که در این دوره از فعالیت شورا و شهرداری سنندج رقم خورده است.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه رفع مشکلات ترافیکی در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند مدت اقدامات مختلفی انجام گرفته و در آینده نزدیک شاهد بهره‌برداری از تعدادی از این پروژه‌ها خواهیم بود.

به گفته رشیدی، پروژه‌های کلانی در راستای رفع مشکلات ترافیکی در سطح شهر تعریف و شروع شده است که امیدواریم اجرای کامل آنها بستر رفع مشکلات در این حوزه و خدمت رسانی بیشتر را به شهروندان فراهم کند.

شهردار سنندج، تکمیل بلوار اسلام آباد، تعریض میدان امام شافعی و میدان ۱۲ فروردین، بلوار ۲۴ متری توس نوذر و…از پروژه‌های اجرا شده و یا در دست اقدام شهرداری است که نقش بسزایی در کاهش بار ترافیکی سنندج خواهد داشت.

توسعه سرانه فضای سبز در سنندج

وی به توسعه سرانه فضای سبز و فضای ورزشی هم پرداخت و گفت: در برنامه‌ریزی برای توسعه فضای سبز در قالب احداث پارک‌های بزرگ مقیاس ورزش همگانی به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم مد نظر قرار گرفته است.

وی به احداث ۶ گذر ورزشی در نقاط مختلف سطح شهر هم اشاره و تصریح کرد: توجه به ورزش محلات، ایجاد فضاهای ورزشی در نواحی حاشیه شهر مانند نایسر و ننله، برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی متعدد، بازسازی میادین ورزشی سطح شهر مانند زمین والیبال خیابان مردوخ، اسکیت پارک رئوفی و احداث پیست دوچرخه سواری بلوار ساحلی در مساحت ۶ کیلومتر و …از دیگر اقدامات شهرداری سنندج در راستای توجه به ورزش‌های همگانی بوده است.

رشیدی با بیان اینکه در کنار توجه به ورزش همگانی از حمایت از ورزش قهرمانی و هیئت‌های ورزشی هم غافل نبوده‌ایم، گفت: در همین راستا کمک‌های موردی به هیئت والیبال، کونک‌فو، نابینایان و … صورت گرفته که البته معتقدیم کافی نیست.

وی بر انجام کار مطالعاتی برای آسیب‌شناسی وضعیت امروز ورزش قهرمانی در شهر سنندج تاکید کرد و افزود: حوزه ورزش قهرمانی در استان و شهر سنندج نیاز به جذب اسپانسر دارد در این راستا جامعه ورزشی نیاز به هر نوع همراهی داشته باشند دریغ نخواهیم کرد.

بهترین راه کمک به ورزش قهرمانی تجاری‌سازی است

شهردار سنندج عنوان کرد: در حوزه ورزش قهرمانی متولی اصلی اداره کل ورزش جوانان است معتقدیم بهترین راه کمک به ورزش قهرمانی تجاری‌سازی است باید با بهره‌گیری از برخی اراضی موجود و تغییر کاربری آنها زمینه را برای ایجاد درآمد پایدار برای هیئت‌های ورزشی در استان فراهم کرد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و هم چنین ملاحظاتی که از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به شهرداری‌ها ابلاغ شده است، شهرداری حق تیم‌داری ندارند و در صورت هزینه کرد در این بخش بر خلاف قوانین و مقررات عمل کرده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه رویکرد شهرداری سنندج توسعه ورزش همگانی است و برنامه‌ریزی‌های ما نیز به همین سمت و سو سوق یافته است، گفت: تا کنون ۶ گذر ورزش در سطح شهر احداث شده که آماده بهره‌برداری است و تا پایان این دوره شورا و شهرداری تعداد گذرهای ورزشی را به ۱۲ مورد افزایش می‌دهیم.

۲۰ دستگاه اتوبوس جدید خریداری شده است

وی در ادامه به فرسوده بودن اتوبوس‌های شهرداری سنندج و اقدامات انجام شده در راستای نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری گریزی زد و گفت: ۲۰ دستگاه اتوبوس جدید در راستای نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری خریداری شده که برای استفاده از جامعه معلولین نیز مناسب‌سازی شده است.

وی گفت: متأسفانه با وجود اینکه با کمبود فضای ورزشی شاهد هستیم اما اداره کل ورزش و جوانان خواستار تغییر کاربری برخی اماکن ورزشی است و اعلام می‌کنم با هیچ تغییر کاربری ورزشی در شهرداری سنندج موافقت نخواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: در راستای حمایت از تیم‌های ورزشی نیز یکی از اتوبوس‌های خریداری شده که برای جامعه کم توان‌های عزیز هم مناسب سازی شده را به صورت ویژه به اعزام تیم‌های ورزشی که به مسابقات اعزام می‌شود اختصاص خواهیم داد.

شهردار سنندج همچنین به تدوین ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه سرمایه گذاری در سنندج هم اشاره کرد و گفت: اجرای این پروژه‌های سرمایه گذاری تحول جدی در شهر ایجاد و زمینه رونق اقتصادی را فراهم می‌کند.

رشیدی خاطرنشان کرد: اجرای ۱۴۳ هکتار فضای سبز با توزیع مناسب در سطح شهر از برنامه‌های در دست اقدام شهرداری سنندج در بازده زمانی دو سالانه است.