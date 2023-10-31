میزان وصولی گمرکات مازندران به ۱۱ هزار میلیارد ریال رسید

امیر جمشیدی در گفت وگو با خبرنگار مهر از افزایش ۵۳ درصدی وصولی‌های گمرکات مازندران در ۷ ماهه امسال در استان خبر داد و گفت: جمع کل وصولی و واریز به خزانه از سوی گمرکات استان طی هفت ماهه امسال به رقم ۱۰ هزار و ۹۲۱ میلیارد و ۲۲۴ میلیون ریال رسید.

وی افزود: این میزان وصولی و واریز به خزانه در ۷ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۳ درصد افزایش نشان می‌دهد

وی یادآور شد: میزان حقوق ورودی وصولی کالاها در هفت ماهه امسال به میزان ۵ هزار و ۹۰۸ میلیارد ریال بود که از افزایش ۱۰۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بود.

جمشیدی گفت: همچنین میزان مالیات بر ارزش افزوده وصولی گمرکات مازندران از محل کالاهای وارداتی در هفت ماهه سال جاری به میزان ۳ هزار و ۶۸۱ میلیارد و ۵۸۳ میلیون ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.