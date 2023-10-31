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۹ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۳۷

سرپرست حوزه نظارت گمرکات مازندران:

میزان وصولی گمرکات مازندران به ۱۱ هزار میلیارد ریال رسید

میزان وصولی گمرکات مازندران به ۱۱ هزار میلیارد ریال رسید

نوشهر- سرپرست حوزه نظارت گمرکات مازندران گفت: وصولی های گمرکات استان در سال جاری به حدود ۱۱ هزار میلیارد ریال رسیده است.

امیر جمشیدی در گفت وگو با خبرنگار مهر از افزایش ۵۳ درصدی وصولی‌های گمرکات مازندران در ۷ ماهه امسال در استان خبر داد و گفت: جمع کل وصولی و واریز به خزانه از سوی گمرکات استان طی هفت ماهه امسال به رقم ۱۰ هزار و ۹۲۱ میلیارد و ۲۲۴ میلیون ریال رسید.

وی افزود: این میزان وصولی و واریز به خزانه در ۷ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۳ درصد افزایش نشان می‌دهد

وی یادآور شد: میزان حقوق ورودی وصولی کالاها در هفت ماهه امسال به میزان ۵ هزار و ۹۰۸ میلیارد ریال بود که از افزایش ۱۰۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بود.

جمشیدی گفت: همچنین میزان مالیات بر ارزش افزوده وصولی گمرکات مازندران از محل کالاهای وارداتی در هفت ماهه سال جاری به میزان ۳ هزار و ۶۸۱ میلیارد و ۵۸۳ میلیون ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

کد مطلب 5927051

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