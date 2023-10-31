تبریک قالیباف به روسای جدیدستاد اجرایی فرمان امام وبنیاد مستضعفان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس انتصاب سیدپرویز فتاح به ریاست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام از سوی مقام معظم رهبری را به وی تبریک گفت و بیان کرد: تجربیات ارزشمند شما در عرصههای مختلف خدمتگزاری نویدبخش اقدامات مؤثر در این نهاد توانمند در جهت سازندگی توسعه بخشهای محروم و رفع محرومیت از مناطق و اقشار نیازمند خواهد بود.
متن این پیام به شرح زیر است:
برادر ارجمند، جناب آقای سیدپرویز فتاح
از ثمرات ارزشمند نظام جمهوری اسلامی تشکیل نهادهای خدمتگزار به محرومان و مستضعفان میباشد که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) بهعنوان یکی از یادگارهای مبارک و سرشار از برکت امام راحل دارای جایگاه ویژهای میباشد.
انتصاب جنابعالی که بحمدالله دارای سوابق موفق و تعهد دلسوزانه میباشید به ریاست این ستاد از سوی مقام معظم رهبری را تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
بهطور یقین، تجربیات ارزشمند شما در عرصههای مختلف خدمتگزاری نویدبخش اقدامات مؤثر در این نهاد توانمند در جهت سازندگی توسعه بخشهای محروم و رفع محرومیت از مناطق و اقشار نیازمند خواهد بود.
با قدردانی از خدمات صادقانه و دلسوزانه آقای دکتر مخبر در طول دوره تصدی این نهاد، توفیق روزافزون تمامی تلاشگران عرصههای جهادی و خدمتگزاران به محرومان را از خداوند متعال مسئلت مینمایم.
قالیباف همچنین در پیامی طی پیامی انتصاب حسین دهقان به ریاست بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از سوی مقام معظم رهبری را به وی تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که با حضور دهقان تحولات مهمی در خدمت به صاحبان اصلی انقلاب رخ دهد.
در متن پیام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس آمده است:
برادر ارجمند، جناب آقای حسین دهقان
دستاورد انقلاب اسلامی در تحقق آرمان ارزشمند رسیدگی به محرومان و مستضعفان با تشکیل نهادهای ثمربخش و تحقق روحیه جهادی تجلی یافت که بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از نمونههای مبارک آن میباشد.
انتصاب جنابعالی بهعنوان یکی از چهرههای خدوم و دارای سوابق موفقیتآمیز در عرصههای مختلف از سوی رهبر معظم انقلاب به ریاست بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی را تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
امیدوارم با حضور جنابعالی و اتخاذ تدابیر راهگشا و اقدامات مؤثر جهادی در استفاده از نیروهای مخلص و جوان و بهرهمندی از ظرفیتهای ارزشمند این مجموعه توانمند، شاهد تحولات مهمی در خدمترسانی به اقشار ضعیف و مستضعف
بهعنوان صاحبان اصلی انقلاب و رفع چهره محرومیت از بخشهای محروم و کمتر توسعه یافته توأم با سازندگی و آبادانی باشیم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی
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