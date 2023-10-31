سازمان تبلیغات باید «واقعیت ها» را نمایان کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی شفیعی ظهر امروز سه‌شنبه در جمع مدیران اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان اظهار کرد: هر کدام از شما حجتی از حجج الهی هستید که پیام‌های الهی و خداوندی را می‌پرورانید و به جامعه عرضه می‌دارید.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: در همه کارها باید بدون استثنا خداوند را در نظر بگیریم و جز ایشان انگیزه‌ای نداشته باشیم که اگر این اتفاق افتاد همه چیز ما درست می‌شود.

وی عنوان کرد: سابقا طلبه‌های جوان که درس خواندن شروع می‌کردند «جامع المقدمات» اولین کتابی بود که باید می‌خواندند، در ابتدای این کتاب آمده بود «اولین مرحله علم، شناخت خدا است». یعنی انسان وارد علم که بشود اولین مرحله شناخت خداوند متعال است، همان انگیزه‌ای که انسان را وادار می‌کند به طرف تحصیل علم برود.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه نصیحت می‌فرمود که برای خداوند درس بخوانید، کار کنید و فعالیت داشته باشید نه برای پست، منصب و مقام، از خدا بگیرید و به خداوند تحویل دهید تا وقتی که موفقیت تام و تمام پیدا کنید، زیرا وقتی انسان برای خداوند کار کند خدا خودش را در اختیار او قرار می‌دهد و اگر خداوند خود را در اختیار کسی قرار داد دیگر مجالی برای کم و زیاد کردن نیست و همه چیز را خوب درست می‌کند.

آیت الله شفیعی ادامه داد: لذا مساله اول این است که انسان برای خدا کار کند و قدم بردارد تا بتواند مشکلات را حل کند و خداوند نیز به کمک او بیاید، این کار حسب الظاهر کار آسانی است اما به حسب واقع، کار سختی است.

وی در خصوص سازمان تبلیغات گفت: در سازمان تبلیغات کلمه «تبلیغات» در ظاهر کوچک اما واقعاً بزرگ است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: در یک جلسه‌ای که خدمت مقام معظم رهبری بودیم هیأتی خدمت ایشان آمده بودند که رئیس آنها روحانی بود، آقا نصیحت می‌فرمود که تبلیغ کنید و تبلیغات داشته باشید حتی می‌فرمودند اسرائیل را می‌بینید که این همه سر و صدا دارد، اسرائیل با تبلیغات زنده است و خود واقعیتی ندارد. لذا تبلیغ کنید تا بتوانید واقعیت‌های کار خود را متجلی کنید.

آیت الله شفیعی اضافه کرد: در سازمان تبلیغات کلمه «تبلیغات» به این معنی است که تبلیغات اسلامی را متجلی و منعکس کنید و کار دیگر این است که واقعیت‌ها را نمایان کنید.

وی اظهار کرد: چندی پیش مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی‌های خود فرمودند که من از رئیس جمهور گله مند هستم زیرا کار می‌کند ولی تبلیغ نمی‌کند. به تبلیغات اهمیت دهید بگویید چه کارهایی انجام داده‌اید و چه کارهایی را در حال انجام دارید تا مردم بدانند لذا وقتی می‌گوئیم سازمان تبلیغات، همه باید بدانند که چه کاری انجام می‌دهد و تنها یک تابلو نیست بلکه واقعیتی است که پشت این واقعیت‌ها، واقعیت‌های دیگر هم وجود دارد.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه سالیان متمادی از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، تصریح کرد: اکنون باید به گونه‌ای باشد که ما بتوانیم پشتوانه محکمی از تبلیغات جدی اسلامی داشته باشیم و نه تنها به ایران یا انقلاب اسلامی، بلکه به کل دنیا عرضه کنیم و بگوییم چه کارهایی را انجام داده یا در حال انجام داریم.

آیت الله شفیعی بیان کرد: اگر ۲ اصل «برای خدا کار کردن» و اصل «اهمیت دادن به تبلیغات» پشت سر هم باشد، موفقیت‌های بسیار جالبی پیدا خواهد شد.