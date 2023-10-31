به گزارش خبرنگار مهر، اسعد فریدی عصر سه شنبه در آئین تجلیل از جمیل لطف‌الله نسبی سرمربی تیم ملی تنیس روی میز کشور که با حضور جمعی از بزرگان و پیشکسوتان عرصه ورزش کشور و استان توسط شورا و شهرداری سنندج برگزار شد، اظهار کرد: تجلیل از مفاخر و بزرگان در عرصه‌های مختلف همواره موجب افتخار است از اینکه امروز توفیق برگزاری این نشست را داریم به عنوان یک کردستانی به خود افتخار می‌کنیم.

وی افزود: آقای لطف الهی‌نسب هدیه بزرگی را برای شهر ما به ارمغان آورد که موجب خوشحالی و خرسندی همه مردم این استان به ویژه شهر سنندج شده است.

وی اظهار کرد: از اینکه در خدمت بزرگان ورزش این شهر هستیم به خود می‌بالیم به راستی امروز وزن شورای شهر بالا رفت.

فریدی تصریح کرد: حضور در این محافلی برای ما افتخار است، در خدمت ورزش و این عرصه هستیم هرچه در توان داشته باشیم دریغ نخواهیم کرد.

رئیس کمیسیون ورزشی شورای اسلامی شهر سنندج در ادامه با تاکید براینکه به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی انتظار کمک از سوی جامعه ورزشی را دارم، گفت: قطعاً جامعه ورزشی بیش از هر قشری می‌توانند با توجه به شناختی که از ظرفیت‌ها و نقاط ضعف و قوت حوزه ورزش دارند برای این بخش برنامه‌ریزی داشته باشند.

فریدی تصریح کرد: کمک و همفکری جامعه ورزشی در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برنامه‌های کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسلامی و شهرداری سنندج ضروری است.

رئیس کمیسیون ورزشی شورای اسلامی شهر سنندج با تقدیر از تلاش‌های تیم مدیریتی شهرداری سنندج در این دوره اظهار کرد: اگر زیرگذر و روگذر نداریم به خاطر این است که کلان شهر نیستیم و اعتباری در این زمینه نداریم.

حمایت چند میلیونی از هیئت‌های ورزشی دردی دوا نمی‌کند

سالار علی‌ویسی دیگر عضو شورای اسلامی شهر سنندج، با بیان اینکه ورزش استان رو به قهقرا می‌رود، اظهار کرد: از مدیرکل ورزش و جوانان فعلی نیز کار چندانی ندیدیم و با این رویه که می‌بینیم خروجی خوبی در المپیادها نداریم.

وی از اعتبار به عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها در پیشرفت ورزش نام برد و گفت: ورزشکارها و مربی‌ها توانمند و نجیب که زندگی خود را وقف ورزش می‌کنند در این استان کم نیستند اما آن‌گونه که باید حمایتی صورت نمی‌گیرد.

علی‌ویسی با بیان اینکه دادن چند میلیون به هیئت‌های ورزشی نوعی توهین به آنها است، خاطرنشان کرد: حمایت از حوزه ورزش و ورزشکارانی که در رشته‌های مختلف افتخار آفرینی می‌کنند باید به صورت ویژه صورت بگیرد.

به گفته وی، متأسفانه ورزش همیشه آخرین اولویت در کشور ما بوده است و این وضعیت در شورای شهر نیز صدق می‌کند