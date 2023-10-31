کمبود کنتور گاز در البرز نداریم

سیدرضا غفاریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اشتراک پذیری مردم روستاهای محور کرج به کندوان -جاده چالوس-بیان کرد: گازرسانی به روستاهایی که در دل طبیعت کوهستان قرار دارد اتفاقی نبوده بلکه بر اساس برنامه ریزی و هدف گذاری جهادی بوده است.

وی ادامه داد: در فرهنگ جهادی هیچ گاه یک پروژه به صورت اتفاقی رقم نمی‌خورد بلکه علاوه بر برنامه ریزی، هدف گذاری و تعیین استراتژی تعهد، ایثار و از خود گذشتگی هم چاشنی کار می‌شود که عنوان جهادی بر پروژه اطلاق می‌گردد.

مدیر عامل شرکت گاز استان البرز ادامه داد: پروژه گازرسانی به روستاهای محور کرج به کندوان نیز یک کار جهادی بوده و اکنون از همه ساکنان این روستاها توقع داریم تا به سرعت اشتراک پذیری را انجام دهند.

غفاریان اظهار کرد: این شرکت با کپی شناسنامه یا کپی مدرکی که نشان دهنده مالکیت فرد بر ملک باشد فرایند اشتراک پذیری را به جریان می‌اندازد و مشترکانی که ملک ورثه‌ای دارند و سندی برای مالکیت در دست ندارند به شرط آنکه شورا مالکیت آنان را تأیید کند فرایند گازرسانی به آنان در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه تاییدبیه نظام مهندسی با عملکرد و خدمات رسانی شرکت گاز متفاوت است، خاطر نشان کرد: لوله کشی داخل ملک بر عهده متقاضی محترم بوده و شرکتی که اقدام به عملیات لوله کشی داخل ساختمان می‌کند باید مدارک به تأیید نظام مهندسی ارائه دهد و در این فرایند شرکت گاز هیچ مسئولیتی ندارد تا زمانی که نتیجه تست را بارگذاری می‌کنند و بعد از این کنتور توسط شرکت گاز نصب می‌شود.

مدیر عامل شرکت گاز استان البرز بیان کرد: این شرکت از دو ماه پیش آمادگی واگذاری اشتراک داشته و بر اساس شایعاتی که منتشر شده شده که با کمبود کنتور مواجه هستیم از این تریبون استفاده کرده و این شایعه را تکذیب می‌کنم و از اشتراک پذیری مردم استقبال می‌کنیم و به محض صدور تاییدیه نظام مهندسی کنتور برای مشترک نصب می‌شود.