به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب سلیمانی دبیرکل جمعیت هلال‌احمر در اختتامیه همایش معاونین بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال‌احمر استان‌ها گفت: در راستای توجه به حوزه بهداشت و درمان باید تمام توان خود را معطوف به تقویت داروخانه‌ها و حوزه بهداشت و درمان هلال‌احمر کنیم.

سلیمانی در ادامه بیان کرد: امدادگران در جنگ غزه متحمل فشار زیادی شده اند در صورتی که بر اساس قوانین بین المللی نباید این امدادگران مورد حمله قرار بگیرند.

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر افزود: اهمیت و جایگاه حوزه بهداشت و درمان با توجه به بروز حوادث دارای اهمیت زیادی است. حوزه توانبخشی هلال‌احمر اقدامات قابل توجهی به مردم مناطق محروم ارائه می‌کند. این اقدامات توانبخشی هلال‌احمر باید در تمام کشور گسترش پیدا کند.

سلیمانی با بیان اینکه باید ظرفیت های توانبخشی هلال‌احمر را بالا ببریم ادامه داد: هلال‌احمر در حوزه بهداشت و درمان به دنبال کار اقتصادی نیست و فقط به دنبال ارائه خدمات به مردم ضعیف و محروم جامعه است. خدمات مراکز درمانی هلال‌احمر باید استانداردهای لازم را داشته باشد.

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر گفت: نقش و رسالت هلال‌احمر و صلیب سرخ ارائه خدمات اجتماعی و توجه به مردم و کاهش آلام بشری است.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی هلال احمر نیز در این مراسم با بیان اینکه در کل کشور خدمات اورتز و پروتز با تعرفه دولتی ارائه نمی‌شود گفت: هلال احمر با حداقل قیمت این خدمات را ارائه می دهد.

پیمان نامدار گفت: سیاست کلی ما این است که بتوانیم کمکی در حوزه بهداشت و درمان کشور مخصوصاً در حوزه توانبخشی و تامین زنجیره دارویی داشته باشیم.

نامدار گفت: در کل کشور تعرفه دولتی در حوزه اورتز و پروتز نداریم که یکی از حوزه‌های مغفول در کشور است، ولی این خدمات با حداقل قیمت در هلال احمر در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

وی در ادامه بیان کرد: مراکز توانبخشی هلال احمر سودده نیستند و با حداقل امکانات و بودجه، این خدمات را به دست مردم نیازمند می رسانند.