به گزارش خبرنگار مهر، احمد ریواده شامگاه سه شنبه در نشست شورای اداری آرادان به میزبانی دانشکده پیراپزشکی با بیان اینکه طرح‌های نیمه تمام شهرستان آرادان احصا شود، تاکید کرد: اولویت‌های شهرستان در زمینه طرح‌های نیمه تمام احصا و معرفی شود.

وی ضمن قدردانی از مسئولان آرادان برای برگزاری رویداد مهم کنگره شهدا، افزود: کنگره شهدا تا کنونی در میامی، گرمسار، آرادان برگزار و مقدمه‌ای برای کنگره اصلی سه هزار شهید استان سمنان در بهار سال آتی خواهد بود.

معاون سیاسی استاندار سمنان همچنین با بیان اینکه سمنان سومین استان کشور در انعقاد قرارداد برای اجرای عملیات عمرانی است، گفت: طرح نهضت ملی مسکن یکی از طرح‌هایی است که در شهرستان آرادان نیز به خوبی در حال اجرا است.

ریواده بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت سفر دور دوم هیئت دولت به استان سمنان نیز اشاره کرد و گفت: آزادراه حرم تا حرم یکی از طرح‌هایی است که می‌توان در این سفر به آن تاکید داشت.

وی همچنین با بیان اینکه با توجه به در پیش بودن دور دوم سفر رئیس جمهور به استان سمنان، دستگاه‌های اجرایی طرح‌های در اولویت را با رویکرد نیازهای مردمی ارائه کنند، گفت: فرمانداران در این زمینه مدیریت لازم را داشته باشند.

معاون سیاسی استاندار سمنان با بیان اینکه استکبار ستیزی مهم‌ترین، پیام روز جهانی ۱۳ آبان است و مهم‌ترین نگرانی رژیم استکبار، تبدیل شدن فرهنگ استکبار ستیزی به یک فرهنگ جهانی است، گفت: بدون تردید جنایت‌های اخیر رژیم غاصب صهیونیستی، چهره واقعی مدافعان دروغین حقوق بشر آمریکایی را برای همگان آشکار کرد.

ریواده با اشاره به اینکه قطعاً در روز ۱۱ اسفند سال جاری با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، کارنامه‌ای درخشان از حضور آگاهانه و پرشور مردم استان، ثبت خواهد شد، افزود: سه اصل اساسی در انتخابات وجود دارد؛ اولین اصل در انتخابات حق الناس است و باید حقوق آنها رعایت گردد، دومین اصل بی طرفی در انتخابات و سومین اصل مُر قانون است.